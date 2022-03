Se ha identificado a 8 de las 11 personas que murieron en el operativo en Putumayo

El operativo tenía el objetivo de capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia. Foto: Defensoría del Pueblo

Los ojos están puestos en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde el pasado lunes se realizó un operativo militar en busca de alias “Bruno”, líder de la disidencia llamada Comandos de la Frontera, debido a que el ataque se dio en medio de un bazar comunitario en el que murieron el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria, y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

Lea: Lo que se sabe del operativo en Putumayo en el que denuncian que murieron civiles

La controversia se centra en que el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que en el operativo murieron nueve presuntos disidentes, y pese a que la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) denunció que “eran civiles, no guerrilleros”, el ministro insistió en que el “operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”.

De acuerdo con la Gobernación de Putumayo, tras reportarse el hecho se activaron las rutas de atención en Puerto Leguízamo, en donde en los últimos meses se ha presentado diferentes hechos de violencia, que están relacionados a disputas por el territorio entre disidencias.

En contexto: “Eran civiles, no guerrilleros”: organización indígena que denuncia falsos positivos

Al respecto, el secretario de Gobierno, Carlos Gerardo González, indicó que hay un grave problema de narcotráfico en la región, mientras que con respecto a los cuerpos de las víctimas, aseguró que ya se encuentran bajo custodia en Mocoa, así como han sido identificados ocho de las 11 personas muertas. Por lo pronto, señala que se tiene previsto un consejo de seguridad en la zona, mientras que hacen el acompañamiento psicosocial y los apoyos funerarios a las familias de quienes han sido reconocidos.

¿Qué acciones se han tomado tras el operativo militar?

Tenemos activados los comités de garantías de protección, prevención y garantías de no repetición. Una vez avanzamos con los consejos de seguridad, dependiendo el ente territorial, el día inmediatamente posterior realizamos un subcomité en el que revisamos alertas tempranas, compromisos y sugerencias y el acompañamiento con los organismos multilaterales.

¿Qué está pasando en la zona?

Acá hay una causa coyuntural que hemos socializado con todas las instancias que es el narcotráfico. Lastimosamente, esto está generando violencia. Las disidencias de las Farc quieren apoderarse del territorio y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos con las instituciones para disminuir esa brecha que hay en estas zonas apartadas, pero lastimosamente ese conflicto es lo que está generando toda la violencia.

¿Se ha reforzado la seguridad en Puerto Leguízamo?

Hemos invitado al Ministerio de Defensa y del Interior. Seguiremos insistiendo para que se haga un consejo de seguridad de orden nacional y en Puerto Leguízamo ya estamos coordinando con la dirección especializada de derechos humanos de la Fiscalía un equipo de más de 18 técnicos que llegaron al territorio, en compañía de cuatro fiscales especializados y que este jueves o viernes ya estarán en la zona.

¿Dónde están los cuerpos?

Se adelantó la custodia de los once cadáveres para que los trasladaran a Puerto Asís y posteriormente a Mocoa. De estos hay ocho plenamente identificados y se avanza con ACNUR y CICR en el apoyo de las familias, no solo para los gastos funerarios sino además con el acompañamiento psicosocial. Además hay un despliegue total en el departamento.

¿También acompañarán a las comunidades afectadas?

Hoy se citó al comité de justicia transicional y posteriormente, el subcomité de garantías y prevención. Esperamos estar en el territorio con el Gobernador, con el apoyo del Ejército para poder desplazarnos el viernes, y estar además el sábado y domingo en Puerto Leguízamo. Hemos citado un consejo de seguridad presencial y queremos abrir un espacio de diálogo con las comunidades.

¿Qué le han pedido al Gobierno Nacional?

Se le ha solicitado a la Fiscalía que se incremente el cuerpo técnico de investigación. También le hemos pedido al ministro de Defensa que se amplie el pie de fuerza, porque cuando pasa hemos logrado buenas acciones. El comando Júpiter hace presencia con una unidad móvil que atiende todas las situaciones de alteración de orden público, por lo que ahora esperamos que nos den la audiencia con Presidencia, para que podamos articular acciones que nos permitan hacer presencia institucional en Puerto Leguízamo.