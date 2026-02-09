Doble homicidio en Sabanagrande deja un adolescente entre las víctimas

Autoridades investigan doble homicidio ocurrido en Sabanagrande, Atlántico Foto: Alcaldía

La Policía del Atlántico investiga un doble homicidio registrado en la madrugada de este domingo 8 de febrero en la calle 14 con carrera 4, en el barrio San Juan Bosco de Sabanagrande.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en una zona donde al parecer, un grupo de jóvenes se encontraba reunido por actividades relacionadas con los festejos de carnaval.

Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas gravemente heridas por impactos de bala. Una de ellas murió en el sitio, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

Una de las víctimas fue identificada como Diego Madrid Manjarrez, de 24 años, quien murió en el lugar de los hechos. Según las autoridades, el hombre registraba al menos cinco detonaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar. La segunda víctima, era un adolescente de 16 años, cuya identidad no fue relevada.

Violencia y disputas criminales

En recientes declaraciones, el comandante de la Policía de Atlántico, el coronel Eddy Sánchez, advirtió sobre el incremento de hechos violentos en municipios donde antes no se registraban hechos violentos. En el caso de Sabanagrande estarían relacionadas con disputas entre organizaciones delincuenciales por el control del microtráfico de estupefacientes.

El coronel, además, se refirió a las denuncias del alcalde Darwin Rosales, quien ha reportado amenazas y presuntas extorsiones, hechos que son investigados por las autoridades correspondientes.

Las autoridades avanzan en labores para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables, para así determinar si el ataque está relacionado con las disputas criminales que afectan a la región.