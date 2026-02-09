Lea uno de los relatos del nuevo libro de Salman Rushdie, “La penúltima hora”

Tras el ataque sufrido en 2022, en el que casi pierde la vida y que relató en su anterior libro, "Cuchillo", Salman Rushdie, de 78 años de edad, regresa a la ficción. "La penúltima hora" es un retorno a las calles del Bombay de "Hijos de la medianoche", donde se reencuentra con viejos personajes de la novela de 1981, y completa un recorrido por los tres países donde ha vivido: India, Inglaterra y Estados Unidos. Se pregunta: ¿Nos dejamos llevar hacia la muerte o nos resistimos a ella? ¿Cómo nos despedimos de los lugares que han sido nuestro hogar?

Foto: Cortesía Random House