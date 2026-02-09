Lea uno de los relatos del nuevo libro de Salman Rushdie, “La penúltima hora”

Tras el ataque sufrido en 2022, en el que casi pierde la vida y que relató en su anterior libro, "Cuchillo", Salman Rushdie, de 78 años de edad, regresa a la ficción. "La penúltima hora" es un retorno a las calles del Bombay de "Hijos de la medianoche", donde se reencuentra con viejos personajes de la novela de 1981, y completa un recorrido por los tres países donde ha vivido: India, Inglaterra y Estados Unidos. Se pregunta: ¿Nos dejamos llevar hacia la muerte o nos resistimos a ella? ¿Cómo nos despedimos de los lugares que han sido nuestro hogar?
Foto: Cortesía Random House
La penúltima hora
El día que Junior se cayó tuvo un comienzo como el de cualquier otro día: el aire ondeando por la explosión de calor, la luz del sol como un clamor de trompetas, el impetuoso oleaje del tráfico, los cánticos religiosos en la lejanía, la música de película barata subiendo del piso de abajo, los empellones pélvicos de una secuencia «especial» de baile en la película que un vecino tiene puesta en la tele; el llanto de un niño, la regañina de una madre, risas sin explicación, expectoraciones encarnadas, bicicletas, el pelo...
Por Salman Rushdie * / Especial para El Espectador
