Se levantó paro en Piedecuesta tras acuerdo de reunión entre campesinos y alcalde

Al mediodía del viernes 29 de agosto se levantó el bloqueo en el sector conocido como El Buey, en la vía Piedecuesta - Bogotá, luego de que la Defensoría del Pueblo mediara para lograr una reunión entre el alcalde Óscar Santos y los campesinos que protestaron por el incremento en los avalúos catastrales.

Según los manifestantes, están preocupados por los incrementos en los avalúos catastrales de sus parcelas y viviendas. “Mi predio estaba avaluado en $42 millones y en 2025 pasó a tener un avalúo de $488 millones. Eso es exagerado, es un incremento muy alto. El Impuesto Predial nos va a llegar por una millonada”, dijo a Vanguardia Luis Rey, productor de mora y habitante de la vereda Planadas, en Piedecuesta (Santander).

La reunión para discutir los impactos del incremento en los avalúos catastrales se realizará en el colegio Balbino García de Piedecuesta, a las 9:00 a.m. del martes 2 de septiembre. “Vamos a estar bien organizados, solidarios, disciplinados y sin conceder reposo en la lucha que tenemos: la suspensión de esta actualización catastral. Nuestros campesinos hoy son millonarios, pero en el papel. Por eso se tomó la decisión de salir a protestar”, aseguró Leonardo Silva Parada, empresario y activista.

Frente a la situación, y previo a la reunión, el alcalde Santos publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que “están circulando videos que quieren desinformar. Desde hace más de 10 años no se hacía esa actualización catastral. Con el pago de los impuestos hemos realizado muchas obras en el municipio”.

También agregó que en caso de que los campesinos tengan “reclamaciones sobre la actualización catastral, deben acercarse a la oficina del Área Metropolitana de Bucaramanga y tramitar un formulario para que soliciten nuevamente la visita de esta actualización catastral. No se dejen engañar. Lo que están haciendo es política con ustedes”.