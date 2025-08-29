Bebé de 10 meses perdió la vida en incendio provocado por una vela en Valledupar

Imagen de referencia. El bebé sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que le causaron la muerte. Foto: Pixabay

En el corregimiento de Chemesquemena, en el norte de Valledupar, el miércoles 27 de agosto se registró un incendio en una vivienda provocado por una vela. En la tragedia perdió la vida un bebé de 10 meses de una familia de indígenas kankuamos por quemaduras de segundo y tercer grado.

Según la información preliminar, era de noche y en el pueblo no había servicio de energía eléctrica, por lo que la madre del menor de edad encendió una vela en una mesa que estaba cerca de la cama donde estaba el bebé.

La mujer salió a la tienda a comprar unos pañales y el bebé se quedó dormido en la cama en compañía de su hermano de 8 años, pero al regresar encontró la casa en llamas y a su hijo mayor diciendo que el bebé seguía dentro de la casa. Todos los objetos que estaban alrededor de la mesa se incendiaron y luego la cama donde se encontraba el niño.

El bebé, identificado como Pedro Manuel Carrillo, fue sacado de la vivienda por el padre que se encontraba en otra casa. Lo trasladaron al puesto de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza, del corregimiento de Patillal. Debido a la gravedad de las heridas, lo llevaron al Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, pero no fue recibido porque no contaban con una unidad para quemados y finalmente lo remitieron a la clínica Médicos donde falleció en la madrugada del jueves 28 de agosto.

Por su parte, la coordinadora general de salud del pueblo Kankuamo, Liseth Maestre, instó a las autoridades a garantizar atención médica oportuna en los corregimientos y resguardos indígenas. “Aquí en Valledupar hay una problemática, no encontramos una sala que haya atención para los quemados, no es la primera vez que pasa, hace algún tiempo nos pasó lo mismo con un bebé que bajamos de Mariangola. Para garantizar la vida de la gente debería de ser indispensable poder uno tener un puesto de salud dotado, con una urgencia que le pueda ser uno más fácil la atención”, aseguró.