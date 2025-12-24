Se mantiene cerrada la vía Panamericana entre Risaralda y Chocó por deslizamiento de tierra

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En el sector La Quiebra, en jurisdicción de Pueblo Rico-Santa Cecilia, se registró un deslizamiento de tierra este martes 24 de diciembre y la vía Panamericana permanece cerrada en el sentido Risaralda-Chocó.
Lea: Identificaron a hombre asesinado dentro de una habitación de un hotel en Medellín
El desprendimiento de tierra y rocas taponó totalmente la vía y obligó a la suspensión del tránsito vehicular. Según la información preliminar, el derrumbe se registró mientras varios vehículos y motociclistas se movilizaban por la zona, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.
En videos difundidos en redes sociales se ve a dos motociclistas que lograron pasar antes de la caída del material y registraron el momento exacto en que la tierra cayó sobre la carretera.
#ATENTOS. Un deslizamiento de tierra cerró por completo la carretera que comunica a Risaralda con Chocó, dejando bloqueado el paso vehicular. Autoridades ya evalúan la situación y recomiendan tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad. pic.twitter.com/MULCKVUaQf— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 24, 2025
Las autoridades mantienen el cierre total del corredor vial mientras coordinan el traslado de maquinaria amarilla para iniciar las labores de remoción del material y evaluar las condiciones de seguridad del terreno.
Ese tramo es uno de los principales ejes de conexión entre Risaralda y el departamento del Chocó. Hasta el momento no han hecho un pronunciamiento oficial sobre las labores de remoción y el tiempo estimado para su reapertura.
En Desarrollo...