No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Se mantiene cerrada la vía Panamericana entre Risaralda y Chocó por deslizamiento de tierra

La emergencia se registro en el sector La Quiebra, jurisdicción de Pueblo Rico- Santa Cecilia.

Redacción Colombia
24 de diciembre de 2025 - 05:16 p. m.
El desprendimiento de tierra y rocas taponó totalmente la calzada en el sentido Risaralda-Chocó.
Foto: Archivo Particular
En el sector La Quiebra, en jurisdicción de Pueblo Rico-Santa Cecilia, se registró un deslizamiento de tierra este martes 24 de diciembre y la vía Panamericana permanece cerrada en el sentido Risaralda-Chocó.

El desprendimiento de tierra y rocas taponó totalmente la vía y obligó a la suspensión del tránsito vehicular. Según la información preliminar, el derrumbe se registró mientras varios vehículos y motociclistas se movilizaban por la zona, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

En videos difundidos en redes sociales se ve a dos motociclistas que lograron pasar antes de la caída del material y registraron el momento exacto en que la tierra cayó sobre la carretera.

Las autoridades mantienen el cierre total del corredor vial mientras coordinan el traslado de maquinaria amarilla para iniciar las labores de remoción del material y evaluar las condiciones de seguridad del terreno.

Ese tramo es uno de los principales ejes de conexión entre Risaralda y el departamento del Chocó. Hasta el momento no han hecho un pronunciamiento oficial sobre las labores de remoción y el tiempo estimado para su reapertura.

En Desarrollo...

Por Redacción Colombia

