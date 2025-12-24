Se mantiene cerrada la vía Panamericana entre Risaralda y Chocó por deslizamiento de tierra

El desprendimiento de tierra y rocas taponó totalmente la calzada en el sentido Risaralda-Chocó. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el sector La Quiebra, en jurisdicción de Pueblo Rico-Santa Cecilia, se registró un deslizamiento de tierra este martes 24 de diciembre y la vía Panamericana permanece cerrada en el sentido Risaralda-Chocó.

Lea: Identificaron a hombre asesinado dentro de una habitación de un hotel en Medellín

El desprendimiento de tierra y rocas taponó totalmente la vía y obligó a la suspensión del tránsito vehicular. Según la información preliminar, el derrumbe se registró mientras varios vehículos y motociclistas se movilizaban por la zona, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

En videos difundidos en redes sociales se ve a dos motociclistas que lograron pasar antes de la caída del material y registraron el momento exacto en que la tierra cayó sobre la carretera.

#ATENTOS. Un deslizamiento de tierra cerró por completo la carretera que comunica a Risaralda con Chocó, dejando bloqueado el paso vehicular. Autoridades ya evalúan la situación y recomiendan tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad. pic.twitter.com/MULCKVUaQf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 24, 2025

Las autoridades mantienen el cierre total del corredor vial mientras coordinan el traslado de maquinaria amarilla para iniciar las labores de remoción del material y evaluar las condiciones de seguridad del terreno.

Ese tramo es uno de los principales ejes de conexión entre Risaralda y el departamento del Chocó. Hasta el momento no han hecho un pronunciamiento oficial sobre las labores de remoción y el tiempo estimado para su reapertura.

En Desarrollo...