Identificaron a hombre asesinado dentro de una habitación de un hotel en Medellín

Imagen de referencia. La víctima, de 32 años, fue identificada como Gerson Mayfredi Bárcenas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un homicidio se registró en una habitación de un hotel del barrio Villanueva, comuna La Candelaria, en el centro de Medellín. El hecho ocurrió en la madrugada del 22 de diciembre y fue reportado por la línea de emergencias que permitió la llegada de las autoridades al lugar.

Lea: Incendio en un hotel en Neiva dejó tres muertos: esto se sabe

Según la información preliminar, el crimen ocurrió en un hotel ubicado en la calle 56 con carrera 43. Al ingresar a una de las habitaciones, los uniformados hallaron el cuerpo de la víctima sobre la cama y con múltiples impactos de bala en la cabeza.

Además, encontraron una almohada que habría sido utilizada para silenciar a la víctima en el momento del ataque. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue identificado como Gerson Mayfredi Bárcenas, de nacionalidad venezolana.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección del cadáver y recolectaron el material probatorio en la habitación. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses.

Le puede interesar: Bucaramanga fijó horarios y zonas para restringir el consumo de drogas en los parques

Las primeras indagaciones indican que la víctima se encontraba en compañía de seis personas, tres hombres y tres mujeres, quienes salieron del lugar del ataque y huyeron en motocicletas. Estas personas están siendo buscadas por las autoridades como piezas claves del proceso de investigación.

Las autoridades señalaron que el establecimiento es conocido por alquilar habitaciones para reuniones privadas. Testigos indicaron que en el lugar se desarrollaba un encuentro social antes del homicidio.

Hasta el momento no han reportado capturas relacionadas con el caso y avanzan en la identificación de los responsables y en esclarecer los motivos del crimen.

Con este hecho, Medellín registra 336 homicidios en lo que va del 2025, lo que representa un aumento del 5% frente al mismo periodo del año anterior. Y en la comuna en la que se registró este homicidio van 71, de los cuales 10 han ocurrido en el barrio Villanueva.