Asesinaron a mujer que lavaba uniformes a soldados y policías; la acusaron de informante

Las autoridades investigan el asesinato de Ladys Elena Posada Morales, de 33 años, a quien sujetos armados sacaron de su vivienda en el barrio Los Ángeles de Anorí y la asesinaron. La mujer se encargaba de lavar los uniformes de soldados y policías en la región.

Primeras versiones indican que detrás del crimen estarían miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, quienes habrían acusado a la mujer de ser informante por su cercanía con los miembros de la Fuerza Pública en la región.

Según información revelada por Caracol Radio, a la mujer la habrían acusado de entregar información clave para dar con el paradero de alias “Guillermino”, quien fue asesinado en un operativo en el municipio de Campamento.

De igual forma, las autoridades investigan si el crimen habría sido una retaliación tras el asesinato (esta semana) de alias “Venezuela”, quien estaba relacionado con el ataque al helicóptero de la Fuerza Pública en Amalfi que terminó en el asesinato de 13 policías.

Alias “Venezuela” era considerado un objetivo de alto valor militar, pues además de tener más de 15 años de trayectoria criminal, figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia, en el que se ofrecía una recompensa de hasta COP 200 millones por información de su paradero.

Además del crimen contra Posada Morales, en los últimos días fueron asesinados dos uniformados de la Policía en Anorí. Se trató de los subintendentes de la Policía Hugo Castaño y Melquiades Arizmendi, quienes tenían 16 y 18 años en la institución.

Por este caso, la gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 200 millones de pesos.