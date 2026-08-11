Terremoto en Colombia: cómo y dónde entregar alimento, dinero y ayudas para los damnificados

De acuerdo con Asocapitales, el terremoto deja más de 132 personas muertas y más de 700 heridas. Foto: EFE - CARLOS ORTEGA

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En emergencia se encuentra el país tras el sismo de 7,4 que se registró el pasado lunes 10 de agosto y que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó. Hasta el momento, las autoridades reportan 132 personas fallecidas y más de 700 heridas en ciudades como Pereira, Cali y Quibdó, que se encuentran entre las más afectadas por el terremoto. A la par que se atiende la situación, diferentes canales de apoyo a los damnificados se abren en el país.

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Cali

En Cali, donde los reportes que dejan los primeros balances del sismo hablan de más de 5.000 viviendas con afectaciones, así como de al menos 25 edificaciones colapsadas, especialmente en el sur de la ciudad, se activó desde primeras horas de la mañana la Plazoleta Jairo Varela como centro de acopio de donaciones.

De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, entre las principales cosas que se requieren ahora están: agua potable, guantes de construcción, cascos, gafas de seguridad y colchonetas.

Bogotá

A la par, desde la capital se habilitó, en conjunto con la Cruz Roja Colombiana, de seis puntos de recepción de donaciones y ayudas humanitarias para los damnificados en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros municipios.

“Se necesita: agua potable, cobijas, mantas, colchonetas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios. Por favor, si puede donar, hágalo”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Los centros de acopio habilitados son:

SAMU SUR Cruz Roja, ubicado en la avenida Carrera 68#31-41 sur.

SAMU Norte Cruz Roja, localizado en la calle 134 - carrera Séptima B Bis #132- 31.

Sede Cruz Roja Barrios Unidos, en la Esmeralda #63-81, Bogotá, centro de salvamento acuático.

Sede administrativa Cruz Roja, en la carrera 24 #73-38.

Sede Bodega Cruz Roja, localizada en la diagonal 79B #62-53.

Palacio de los Deportes de Bogotá, en la calle 63 # 59A-06.

Medellín

En la capital de Antioquia, se creó la campaña “Colombia se levanta” para concentrar la recepción de ayudas en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (Carrera 52 #30A-97) y la Fundación Saciar (Carrera 50 #25-261).

“Total transparencia. Desde Medellín vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a quienes hoy enfrentan las consecuencias de este sismo”, indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

De acuerdo con las autoridades, se reciben donaciones en dinero, alimentos no perecederos, así como implementos de aseo, colchonetas y mantas.

Barranquilla

La alcaldía habilitó un centro de acopio en la Carrera 43 #6-120, sector Barranquillita, en donde se están recibiendo:

Alimentos no perecederos

Agua potable

Insumos médicos

Productos de aseo

Artículos para bebés

Ropa en buen estado

Colchonetas.

“Desde Barranquilla estamos en comunicación permanente con el Gobierno nacional y autoridades de las regiones. Ponemos a disposición nuestros rescatistas, la red de salud distrital con camas de hospitalización, camas UCI y personal con conocimientos técnicos en temas sísmicos”, añadió el alcalde Alejandro Char.