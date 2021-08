Toque de queda en Sucre no puede entrar en vigencia

La medida que había anunciado la alcaldesa contemplaba la restricción de toque de queda durante 24 horas para quienes no se han vacunado.

El ministro del Interior aclaró que la medida de toque de queda para las personas no vacunadas en el municipio de Sucre, Sucre, no puede ser implementada. La restricción que había anunciado la alcaldesa no puede entrar en vigencia dado que el departamento tiene una ocupación UCI por debajo del 85%.

Elvira Julio Mercado, mandataria del municipio, había explicado anteriormente que las personas que aún no se han vacunado allí tendrían que cumplir la medida de toque de queda durante las 24 horas, del día 2 al 9 de agosto. En el municipio de los 28.000 habitantes solo se han vacunado 10.000, una cifra que preocupa a la administración municipal debido a que no hay restricción de edad para adquirir las vacunas.

Sin embargo, Daniel Palacios, ministro del interior dijo que “ningún decreto en materia de restricciones de orden público que tengan que ver con el manejo de la pandemia puede pasar sin el visto bueno del Ministerio del Interior. En este momento no existe ningún visto bueno ,ni ninguna aprobación de un decreto, que además no ha sido publicado”, dijo el funcionario refiriéndose a la orden que había dado la alcaldesa de Sucre.

Anoche, 2 de agosto, llegó el decreto al ministerio. Sin embargo Daniel Palacios, aclaró que sería negado debido a que la ocupación de las camas de unidad de cuidados intensivos en el departamento y en el municipio no estaba por encima del 85%. En esos casos no se pueden imponer restricciones a la movilidad de las personas.

A pesar de que la medida no entrará en vigencia, la alcaldesa contó el día anterior que cuando se socializó el decreto con las personas del municipio, estas atendieron el llamado de la vacunación con mayor prontitud. Del 28 hasta el 30 de julio, 1.396 personas se vacunaron, mientras que entre 17 y 22 de julio, solo se vacunaron 719 personas.