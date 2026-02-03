Cerrarán por dos días el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, ¿cuándo será?

Los trabajos se adelantarán en las noches para reducir las afectaciones en la operación aérea. Foto: Wikipedia - Daimler Naranjo

La alcaldía de Pereira y el Aeropuerto Internacional de Matecaña anunciaron el cierre intercalado de la terminal aérea, entre el 10 y 11 de febrero, por cuenta de trabajos de mantenimiento que se tienen programados sobre la pista.

Según indicó el aeropuerto Matecaña, los cierres se harán en dos intervalos que comienzan desde la 1:00 p. m. del martes 10 de febrero hasta las 2:00 p. m. del miércoles 11 de febrero.

Sumado a esto, señalaron que las obras se harán “con el fin de seguir garantizando operaciones seguras y una infraestructura de calidad, se realizarán trabajos programados en la pista”. Sumado a esto, resaltaron que las labores se extenderán hasta la noche para no afectar la operación aérea.

Ante el cierre programado, el llamado es a los viajeros a preparar su viaje con anticipación, así como mantenerse en contacto con las aerolíneas para evitar contratiempos.

“La realización de trabajos nocturnos, los cuales estarán acompañados de un esquema logístico, técnico y operativo que permitirá la ejecución de las obras sin comprometer la seguridad de las operaciones aéreas”, indicó en comunicado el aeropuerto.

¿Qué trabajos se harán en el aeropuerto de Pereira?

Las autoridades aeroportuarias señalaron que entre los trabajos de mantenimiento que se harán en la pista del aeropuerto Matecaña está el recarpeteo aeronáutico, que incluye el fresado del pavimento con un espesor de 7,5 cm, a lo que se suma la instalación de una nueva mezcla asfáltica aeronáutica tipo P-401. “El volumen estimado de mezcla a instalar es de aproximadamente 400 m³”.

El cierre se hará por 25 horas y contará con los protocolos y vigilancia de la Aeronáutica Civil, para evitar afectaciones en las operaciones.