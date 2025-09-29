Turista murió atrapado en pozo del balneario Las Gachas en Guadalupe, Santander

El turista se lanzó a un pozo prohibido. Un guía turístico rescató el cuerpo. Foto: Bomberos voluntarios de Oiba

La muerte de un turista se registró en la tarde del pasado domingo 28 de septiembre en el balneario turístico de Las Gachas, en el municipio de Guadalupe, también conocido como el Caño Cristales de Santander. En el lugar, un hombre de 27 años se habría lanzado a un pozo no apto para el acceso de personas.

La víctima fue Yeiner Alexander Ochoa Vesga, de 27 años, quien era de Piedecuesta y técnico en diseño arquitectónico. Según indicó a las autoridades un amigo que estaba con el joven en el lugar, el hombre se lanzó al pozo, pero nunca salió, por lo que decidió avisar a las autoridades.

A la zona llegaron miembros de la Defensa Civil de Guadalupe, Policía y bomberos voluntarios de Oiba, quienes comenzaron a sacar el agua del pozo, mientras que guías turísticos de la zona organizaron inmersiones para dar con el paradero de Ochoa Vesga.

El cuerpo de Bomberos de Oiba señaló que “el guía turístico conocido como Beto Pinzón ingresó a las profundidades de los conductos subterráneos que tienen estas pocetas y realizó la extracción de la víctima de sexo masculino”.

Ante lo ocurrido, la alcaldía de Guadalupe resaltó las bondades del gran atractivo turístico que se ha impulsado en la zona por su belleza natural, pero a la par advirtió a los turistas sobre la importancia de seguir las recomendaciones de guías y respetar las restricciones establecidas por las administraciones locales. “Invitamos a la ciudadanía y a los visitantes a actuar con prudencia, respeto y conciencia frente a los entornos que nos ofrece la naturaleza”.

Finalmente, la administración señaló en comunicado que: “Desde la alcaldía de Guadalupe expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido y los acompañamos en este momento de dolor, extendiendo nuestro apoyo institucional ante la lamentable pérdida”.