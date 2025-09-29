Alertan desplazamiento de más de 100 personas en Tarazá, Antioquia, ¿qué pasa?

Las familias desplazadas se encuentran en el coliseo del casco urbano de Tarazá.

Una alerta lanzó la alcaldía de Tarazá, en Antioquia, ante el desplazamiento, en los últimos cinco días, de al menos 128 personas de las veredas El Tamir y Doradas Altas por cuenta de los enfrentamientos entre miembros del Clan del Golfo y el ELN, a lo que se ha sumado la siembra de minas antipersona en las zonas por las que transita la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos entre los grupos armados se ha dado por el control territorial y de las rentas ilegales, lo que ha dejado a la población en medio. “La razón del desplazamiento es básicamente las confrontaciones entre estos grupos por el control de la economía ilegal de la explotación del oro, en los lugares más apartados de estos municipios”, dijo el mayor general Erik Rodríguez, comandante del Ejército.

Por esta razón, el Ejército reforzó su presencia en la región, pero según el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, esto no ha sido suficiente y las familias han decidido salir de sus territorios. La mayoría han llegado a los cascos urbanos de Cáceres y Tarazá. En este último lugar, los desplazados son atendidos en el coliseo municipal.

“Esto no es nada nuevo, hemos hablado con las personas que llegaron al coliseo y manifiestan que les da miedo ir al campo, ir a laborar, ir a cosechar por el temor de caer en un campo minado”, indicó a Noticias RCN el mandatario, quien pidió mayor presencia de las autoridades nacionales para la atención de la emergencia humanitaria.

Rodríguez aseguró que se desplegaron tropas de la Brigada 11 y de la Fuerza de Despliegue Rápido en Tarazá, así como de la Brigada 19 en el sur de Bolívar para enfrentar la situación, mientras que la gobernación de Antioquia ha establecido mesas y diálogo con las autoridades regionales.

La Unidad para las Víctimas señala que en lo corrido de este año se han registrado 22 casos de desplazamientos en Antioquia, en los que más de 2.000 familias han debido salir desplazadas o han terminado confinadas dentro del departamento.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el año pasado hubo 16.490 víctimas de desplazamiento en Antioquia. La entidad resaltó en su último informe que este es uno de los departamentos donde más se ha agudizado esta situación en el país.