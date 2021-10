Periodistas y líderes de La Guajira son amenazados por denunciar corrupción

Más de ocho periodistas fueron amenazados mediante un panfleto que, aunque aparece a nombre del Clan del Golfo, al parecer tiene otros emisarios. Denuncia está en manos de la Fiscalía. Autoridades locales aun no se pronuncian sobre el caso.

Un grupo de ocho periodistas y líderes sociales de La Guajira alertaron sobre la aparición de un panfleto amenazante, fechado el 8 de octubre y firmado por un grupo delincuencial que dice ser el Clan del Golfo. En el documento tildaban a los comunicadores de comunistas y los declaraban objetivo militar.

“Pareciera que las personas malintencionadas, no lograron dimensionar los alcances de ese panfleto y el daño que les han hecho a nuestras personas y a nuestras familias. La Guajira en general y el Distrito de Riohacha en particular conocen la actividad que ha ejercido y viene ejerciendo Juan Zambrano Romero, y jamás he compartido ni en reuniones, ni en mi mentalidad, ideas de izquierda y menos comunistas. Qué desafuero de los autores intelectuales y material de este pasquín al poner mi nombre en tan nefasto documento”, expresó uno de los amenazados, Juan Zambrano Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Guajira (ASIAGUA).

Frente al hecho, el Clan del Golfo sacaron un comunicado en el que aseguraron que no fueron los responsables de las amenazas puesto que su lucha no era política. Se solidarizaron con las víctimas y declararon como objetivo militar a quienes usan su nombre en rencillas políticas y para sacar lucro de ello.

Por su parte, algunos de los periodistas y líderes creen que detrás de las amenazas en su contra estarían políticos de la región, algunos de ellos vinculados a organizaciones del Estado porque una característica que los amenazados tienen entre sí es que han denunciado hechos de corrupción en La Guajira.

La Asociación de Periodistas Independientes de Colombia (APIC) expresó su rechazo a la declaratoria como objetivos militares, a varios periodistas y líderes miembros de la subdirectiva APIC Guajira. “Sabemos que no es nada fácil ejercer el periodismo conociendo de antemano los antecedentes de corrupción como se ha venido manejando tanto el departamento como las alcaldías en esa zona de nuestra geografía, ejercer la profesión y mucho menos en un país lleno de conflictos, en medio de una guerra que no ha permitido una solución a los graves problemas sociales”, declaró APIC.

“Son los periodistas independientes en todo el territorio nacional, que ha logrado informar a la opinión pública nacional y regional en las diferentes posiciones periodísticas que han ocupado a lo largo de sus carreras, sus plumas siempre deja impregnada en la página de los periódicos de provincia parte de la historia de esa zona olvidada del país (...) a pesar de que muchas veces se encuentran con la violación a la libertad de opinión o a la censura. Este grupo de periodistas y líderes cívicos, que con sus oficios cumplen el derecho a la información veraz y oportuna, denunciando lo que realmente ocurre en el departamento de La Guajira, cómo los casos graves de corrupción en La Guajira, irregularidades en contratación de programas de educación, salud, atención a infancia y obras civiles”, añadió la APIC.

Además, la denuncia hecha por los periodistas y líderes fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación para que sean ellos quienes investiguen y den con el paradero de los responsables del delito.