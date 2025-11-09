Un profesor muerto y cuatro heridos dejó competencia de balineras en Nariño

En medio de la competencia, una persona murió y cuatro más resultaron heridas. Foto: Captura de pantalla

Las fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel, en el municipio de Tangua, en Nariño, se vieron empañadas por un accidente, en medio de una competencia de balineras, que se realizó el pasado sábado 8 de noviembre, que dejó a cuatro personas heridas y provocó la muerte de un docente de la región.

“En las carreras que no estaban autorizadas por ninguna de las autoridades, la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad y las realizó sin las autorizaciones. Se presentaron cuatro lesionados producto de estas carreras y un fallecido que se salió de control y se estrelló”, explicó el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto.

Sumado a esto, se conoció que el evento no contaba tampoco con el apoyo de la Policía, ni con los requerimientos del Instituto Nacional de Vías (Invías), pese a que se usó un tramo de la vía Panamericana para la competencia.

La carrera es uno de los eventos centrales de las fiestas patronales. Se realiza en parte del tramo que conecta a Pasto con Ipiales, en el que además de una pendiente, los participantes encuentran curvas peligrosas.

El evento se inició con la bendición del sacerdote del municipio, así como el accidente fue grabado por asistentes. En las imágenes se ve que Adrián Maya Paz, que iba con el número 21, pierde el control y termina rodando, junto con el copiloto, sobre la vía. El docente murió en el lugar.

Otras tres personas también resultaron heridas en medio de la competencia. Aunque en un principio los cuatro fueron atendidos en centros asistenciales locales, las autoridades confirmaron que fueron trasladados a hospitales de mayor nivel en Pasto.

Maya, quien murió, era profesor, entrenador y líder deportivo en los municipios de Tangua, Puerres e Imués, según indicó la Liga de Fútbol de Nariño.

Ante lo ocurrido, el alcalde Marino Timaná indicó que “la Administración Municipal de Tangua lamenta profundamente la partida de un gran amigo y ciudadano ejemplar, cuya labor y compromiso dejaron huella en el corazón de nuestra gente”.

Por su parte, el Concejo municipal señaló que Maya era un “destacado líder y gran ser humano, recordado por su amor al deporte, su compromiso con la juventud y su constante apoyo al desarrollo de nuestro municipio”.

Las autoridades indicaron que ya abrieron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades ante los hechos que se registraron durante la competencia. Por su parte, la alcaldía suspendió todos los eventos deportivos y recreativos programados dentro de las fiestas patronales, mientras se analiza la situación.