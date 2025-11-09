Ataque sicarial en Ciudadela Metropolitana de Soledad dejó dos muertos

Imagen de referencia. En octubre se redujeron los homicidios en un 62 %. Foto: Alcaldía de Soledad

En la mañana de este sábado 8 de noviembre se registró un ataque sicarial en el barrio Ciudadela Metropolitana de Soledad, en medio del cual murió un hombre. Horas más tardes se confirmó el deceso de la segunda víctima.

Según indicaron las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se estacionaron cerca de la parroquia Jesús Maestro y se acercaron a una terraza donde dos hombres se encontraba bebiendo y contra los cuales dispararon en reiteradas ocasiones.

“En la carrera 7A #50-11, según información suministrada por la patrulla de vigilancia, las víctimas se encontraba en vía pública, cuando fueron abordadas por sujetos que, sin mediar palabras, y con arma de fuego, les causaron heridas, posteriormente, se dieron a la huida”, resaltó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades confirmaron que en el lugar falleció Víctor Movilla Jinete, de 24 años, mientras que Jansen Fernando Barrios Cervantes, de 31 años, alcanzó a ser trasladado con vida al Hospital Materno Infantil de Soledad.

Por la gravedad de las heridas, el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde finalmente en la tarde de este sábado se confirmó su fallecimiento.

La muerte de Barris Cervantes ha sido lamentada en el municipio, debido a que el hombre era conocido en redes sociales como Jazzen Cervantes, perfil bajo el cual tenía más de 12.000 seguidores en Facebook, por donde subía videos de humor con sus amigos.

Las autoridades señalaron que los dos hombres eran cobradiarios, por lo que investigan si el ataque sicarial estaría relacionado con esta actividad ilegal o si habría algún otro tipo de motivación.

Este es el segundo ataque sicarial que se registra en el municipio luego de que la alcaldía salió a celebrar una reducción del 60 % de los crímenes tras el anuncio de la tregua entre “Los Pepes” y “Los Costeños”.

El primer caso se registró en la tarde del viernes 7 de noviembre sobre la carrera 13B con calle 57-03, donde fueron atacadas tres personas, de las cuales una murió. Ente los heridos hay una mujer venezolana que permanece bajo grave estado de salud en un centro asistencial de la región.