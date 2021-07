Una creadora de jeans con los pantalones bien puestos

Sobre su responsabilidad recaen más de 120 familias, de las cuales un gran porcentaje son madres cabeza de familia. Su marca se destaca por que ha llevado al jean a un alto nivel por confección, diseños innovadores y modernos que hacen sentir a la mujer actual cómoda y bella a la vez.

Exporta a ocho países y, a pesar de la pandemia, no ha dado su brazo a torcer manteniéndose firme en la conservación de todo su personal: “yo soy una persona que desde muy niña tuve claro que el trabajar con disciplina, constancia y dedicación era la base para lograr el éxito. Para mí no existen los imposibles, eso lo tengo claro. Comenzando los años noventa, en esa búsqueda incansable de trabajo, y por circunstancias de la vida, Dios me puso como empleada en una tienda ropa y fue en ese instante que sentí esa luz que me dijo ‘acá está tu oportunidad, hazla la mayor bendición para ti’, y así fue. Sin miedo dije ‘esta es mi pasión y acá estoy’”, cuenta con la particularidad nobleza que la caracteriza.

Para el año 2019, según Procolombia, nuestro país era el mayor exportador de jeans a Estados Unidos, por lo mismo, entrar a competir no es tan fácil. El mérito está en la calidad y fue de esta manera como se logró derrocar a los jeans chinos –como se dice en nuestro país– superados por la calidad de los hilos y diseños que resaltan el derrière de la mujer, causando mundialmente la revolución en ventas.

Allí Elvia encontró el “perrenque” para no bajar la guardia y perseverar: “ya teniendo claro que a esto dedicaría mi vida comencé a acercarme a esos proveedores de la tienda donde trabajaba y ellos fueron quienes me apoyaron y así logré independizarme. El hecho de tener la oportunidad de mostrar todas mis capacidades, sentir que hago lo que me apasiona y sobre todo poder contar con el apoyo de tanta gente del sector es maravilloso, pues a lo largo de los más de quince años que llevamos en el mercado, y aún en estos tiempos tan difíciles, hemos podido seguir sosteniendo nuestros empleados que en su mayoría son madres cabeza de familia. Nosotros contamos con cortadores, satélites, tintorerías, talleres de remate, vendedoras por catálogo y a todos aquellos que se requieren para producir un diseño y todos, absolutamente todos, siguen en nuestro equipo de trabajo. Yo he conformado una gran familia y espero hasta el fin de mis días seguir contando con ellos”.

Xigma Studio vende a otros países no más de 1.500.000 jeans al año. Son colombianos que piden en pocas cantidades para hacerse unos pesos de más en el rebusque de su vida en el exterior. A comienzos del 2020, con la pandemia, todo se complicó y ahora con el paro a nivel nacional peor aún: “lo más difícil es el temor. Con todo lo que estamos viviendo es una incertidumbre enorme. Para nadie es un secreto que mantener ahora mismo cualquier negocio es muy duro. Ver como sigues y sigues creciendo es un compromiso sin límites. Yo doy fe de que Dios nunca me ha desamparado y me ha abierto un universo de oportunidades que cualquiera quisiera tener. El contar con el amparo de textileros, bancos, que hoy por hoy son aliados para lograr una vida crediticia intachable y así sufragar todos los compromisos, ha sido nuestra salvación”, cuenta Elvia.

Estudios elaborados por el gremio mayorista que se encuentra en el corazón de Bogotá –San Victorino– cuentan que el bajonazo que les ha traído la crisis fue del 70% y muchos ya se declararon en quiebra. En el sector existen centros comerciales con el 90% de desocupación. Con esto, las ventas de Xigma Studio bajaron de quinientos millones de pesos mensuales a cien millones y con eso mantienen a ras la compañía.

Para ella ir a su pasado la llena de melancolía. De aquella mujer de a pie, que cumplía un horario en un almacén del centro de Bogotá, parece increíble pero la esencia está casi intacta, la encontramos en su apartamento, con sus amigas de colegio, esas que jamás ha abandonado y con quienes se siente absolutamente cómoda: “yo soy una mujer del común, de las millones que existen en Colombia, luchadoras, emprendedoras, con un esposo, una hija y tres nietos hermosos, una familia y muchos, muchos sueños y unas ganas extraordinarias de conquistar el mundo. Pero, ante todo, buscando mi felicidad y esa no es negociable por dinero, sino que está en mi búsqueda por la tranquilidad, esa que en momentos de tanta zozobra a veces pierdo y llego ante Dios a rogarle por que ponga su mano sobre el mundo y nos permita avanzar en paz”.

Xigma Studio maneja precios de jeans entre los $88.000 y $95.000. Cuentan con dos puntos de venta físicos en el Centro Comercial El Gran San, que es el más importante y exitoso de moda mayorista en Colombia, y en Visto, ambos ubicados en el corazón de Bogotá, en el famoso sector de San Victorino.

Redes sociales: xigmastudio

Página web: www.xigmastudio.com

Teléfono para compras: 320 2953030