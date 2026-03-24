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Una mujer murió ahogada en una quebrada entre Rionegro y El Playón; autoridades investigan

La joven de 23 años murió tras un incidente reportado en la zona de cascadas de Misiguay.

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Redacción Colombia
24 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.
La joven estaba en la zona de Misiguay, entre Rionegro y El Playón.
La joven estaba en la zona de Misiguay, entre Rionegro y El Playón.
Foto: Redes sociales
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La familia de Nathalia Vanesa Laguado Martínez, de 23 años, permanece a la espera de un pronunciamiento oficial de las autoridades luego de su fallecimiento por posible inmersión en una quebrada entre Rionegro y El Playón, en el sector conocido como El Bambú, Santander.

La joven era la hija menor de su familia, trabajaba en la caja de compensación Comfenalco y había cursado estudios en el Sena, especializándose en tecnología en sistemas integrados de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

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De acuerdo con los reportes conocidos, Nathalia había asistido a un paseo con un grupo de personas durante este puente festivo, en las cascadas de Misiguay. En algún momento, la joven dejó de ser vista y fue encontrada posteriormente sin vida. Las autoridades indicaron que la causa de muerte habría sido por inmersión, es decir, ahogamiento.

Algunos familiares y allegados han señalado que podrían existir detalles aún no esclarecidos, por lo que solicitan que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar con certeza lo sucedido.

El caso está en manos de Medicina Legal para establecer si el fallecimiento ocurrió por un accidente o hubo algún otro factor determinante. Hasta el momento, no se han publicado detalles adicionales sobre posibles responsabilidades ni sobre las condiciones de seguridad en el lugar del incidente.

Por Redacción Colombia

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