Video: Influencer ‘Marce La Recicladora’ fue víctima de robo en Santa Marta

La joven conocida como "Marce La Recicladora" estaba de visita en Santa Marta y se alojaba en un hotel del sector ‘La Boca’, cerca a la Playa Salguero. Foto: @Instagram Marce La recli

Recientemente la Policía de Santa Marta informó que han aumentado las denuncias de robos a turistas en las playas de la ciudad. Esta vez la afectada fue la influenciadora bogotana Sara Samaniego, conocida como “Marce La Recicladora”, quien fue víctima de un robo mientras ingresaba a un hotel ubicado en en el sector ‘La Boca’, cerca a la Playa Salguero.

El hecho quedó registrado en video por una cámara de seguridad, que la misma creadora de contenido compartió en sus redes sociales, donde se observa cuando la mujer va ingresando al hotel y detrás de ella aparece un hombre con camiseta roja, con el que forcejea mientras le arrebata el bolso que llevaba y luego escapa con las pertenecías de la joven.

Además la creadora de contenido aseguró que el ladrón se llevó “dos teléfonos, el parlante, un micrófono y mi agenda... afortunadamente no me apuñaló ni nada, pero cuando me jaló me lastimó mucho el brazo y ahorita me duele mucho moverlo”. También agregó que el hotel no se hizo responsable del robo, a pesar de que fue ingresando a este.

Luego de lo ocurrido, la joven reportó los hechos a la Policía de Santa Marta, que envió uniformados a la zona para que patrullaran el sector, sin embargo, no dieron con el paradero del ladrón, según relató la influenciadora. Así mismo ni el hotel ni la Policía local se han pronunciado sobre el hecho.

Robo a turistas en Santa Marta

El robo a turistas en Santa Marta se viene incrementando, según informó la Policía, que asegura que la modalidad más recurrente de hurto son individuos que se disfrazan de vendedores ambulantes en las playas de la ciudad para luego quedarse con las prendas de valor de los visitantes.

Iván Calderón, secretario de Desarrollo Económico del Distrito, recientemente reportó la detención de un hombre que formaba parte de una banda de ladrones que se dedica a robar a turistas en las playas de Santa Marta y agregó que el capturado se hacía pasar por un vendedor de churros en la playa de El Rodadero.

“Se va desarticulando la camada de vendedores de churros, la mayoría de nacionalidad extranjera, quienes según los prestadores de servicios turísticos hacen parte de una banda que se dedica al robo de celulares y demás elementos a turistas y utilizan como fachada la informalidad”, aseguró el secretario.

La Policía informó que ha aumentado la presencia de uniformadosen las playas y han implementado nuevas estrategias para prevenir robos. Además hace un llamado a los turistas y a visitantes a cuidar sus objetos personales y evitar comprar a vendedores ambulantes.

