Video: sacerdote en estado de embriaguez arrolló con su carro a mujer en Cúcuta

Una mujer fue arrollada por un vehículo particular que era conducido por un sacerdote en estado de embriaguez, en Cúcuta. El accidente ocurrió en la ciudadela Juan Atalaya, cuando la mujer se estaba bajando de una van. El comandante de la Policía de Tránsito Cúcuta, confirmó que el hombre se encontraba en estado de embriaguez grado dos.

La mujer fue trasladada a una clínica de la ciudad y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en la clavícula y el hombro debido al impacto del golpe. La mujer se está recuperando satisfactoriamente.

Por su parte, al sacerdote le fue impuesto un comparendo, el vehículo quedó inmovilizado y además la licencia de conducción fue suspendida. “Una vez que ocurre el accidente,a este ciudadano debemos desplazarlo a la estación de Policía de Kennedy, teniendo en cuenta que muchos ciudadanos estaban algunos molestos producto de este accidente”, señaló el capitán Giovanni Chávez, comandante de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El responsable del hecho es el padre Jesús Osmos, integrante de la Diócesis de la ciudad. El monseñor José Libardo Garcés Monsalve, administrador apostólico de la Diócesis de Cúcuta, manifestó que está informado del hecho por lo que dijo el sacerdote y lo que circula en redes sociales.

“Todavía no he podido encontrarme con el sacerdote para determinar y evaluar en qué estado especial iba en ese sentido, sé que la autoridades están indagando esto y en algún momento me van a dar un reporte oficial y sobre eso se evaluará la situación y quien se siente afectado merece unas disculpas y toda nuestra consideración” sostuvo el monseñor, quien además informó que continuará con sus labores religiosas mientras avanza la investigación.