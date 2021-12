La estudiante anunció que había interpuesto una tutela contra la institución el pasado 30 de noviembre.

La denuncia de la estudiante y modelo, Leidy Cacua, contra su colegio, el Instituto Técnico Nacional de Comercio de Bucaramanga se conoció el pasado 2 de diciembre. La joven indicó que la institución no la dejaría participar de su graduación, este 3 de diciembre a las 2 de la tarde, por tener el pelo pintado de azul.

A través de redes sociales, la estudiante indicó que: “En mi colegio no me quieren dejar graduar porque dicen que mi cabello infringe con el Manual de Convivencia, a lo que me dieron dos opciones: o me pinto el cabello o me pongo una peluca”.

Ante la denuncia a través de redes y la intervención de la Personería de Bucaramanga, la institución educativa anunció que Leidy se podrá graduar en la tarde de este viernes 3 de diciembre sin cambiar el aspecto de su cabello. En entrevista con Blu Radio, la estudiante indicó que esta no es la primera vez en que en el colegio la trataron de hacer cambiar el aspecto de su pelo. “Hace dos años, me hicieron cortar el cabello. Yo lo tenía con unas puntas californianas, un tono chocolate, nada raro. Pero ellos me dijeron que si yo seguía con ese cabello, me iban a tener que sacar o que yo miraba qué hacía”, detalló la estudiante.

Leidy Cacua sostuvo que asistirá a su graduación con el pelo azul y el capúl verde, porque es su forma de representar su personalidad. Indicó que la denuncia que compartió en contra de su colegio no es un acto de rebeldía, sino una manera de hacer valer sus derechos y de luchar por lo que se quiere.

“Hace dos años yo no sabía nada de esto, no sabía nada de leyes, no sabía que yo tenía derechos, me dejé llevar por la psicología que me metieron en el colegio”, manifiesta la estudiante con respecto a la última vez que la hicieron cambiar el aspecto de su pelo. “Quiero que el mensaje que se expanda sea que las personas siempre defiendan sus derechos y luchen por lo que quieren”.

La Personería de Bucaramanga indicó que, al enterarse de la situación, se hizo un seguimiento y control para que no se violaran los derechos fundamentales de la estudiante. “Estuvimos hablando con el padre de la joven y la directora de la institución, en la cual se logró que Leidy Cacua pueda preceder a su ceremonia de graduación”, detalló la entidad.

Leidy Cacua anunció también que iniciaría acciones legales contra la institución educativa hasta que cambien el Manual de Convivencia.