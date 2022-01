Abandonaron a un bebé de seis meses en una plaza de mercado en Antioquia

Según testigos, la madre del menor tendría entre 25 y 30 años. Foto: Policía de Antioquia

Una bebé de aproximadamente seis meses fue abandonada en una plaza de mercado del municipio de El Santuario, en Antioquia. Según la Policía de Antioquia, una de las trabajadoras de la plaza indicó que la madre del menor lo había dejado con ella, explicándole que volvería en un rato, sin embargo, no regresó, por lo que entregó al bebé a la Policía de Infancia y Adolescencia.

“La señora me pidió el favor que le cuidara un momento al bebé para ir a comprar pañales y comida. Yo me quedé con el niño y pasaron las horas y la señora no regresaba. El niño empezó a llorar desesperadamente y como yo soy mamá, le di pecho. (...) No conozco a la señora, solo se acercó a mí a pedirme el favor que le cuidara al niño un momento”, indicó la trabajadora al diario El Colombiano.

Por su parte, el mayor Jorge Rubio, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Antioquia, explicó que la “mujer hace la entrega de su hijo bajo la excusa de salir a buscar alimento y pañales para su bebé, pero nunca regresa. Ante esta situación, la Policía de Infancia y Adolescencia llega al lugar, donde les es entregado el niño”.

El mayor agregó que el menor fue llevado a un centro médico para ser valorado. “Se le hicieron varios exámenes médicos y el estado de salud del bebé es bueno”, manifestó Rubio, por ello posteriormente fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde permanecerá mientras se realizan los procesos legales.

Las autoridades están adelantando la búsqueda de la madre del menor. Según miembros de la comunidad, tiene entre 25 y 30 años y, aparentemente, es habitante de calle. “Los hechos son materia de investigación para determinar quién tendría responsabilidad en el abandono del bebé y los motivos que llevaron a la mujer a tomar esa decisión”, explicó el mayor Rubio.

La Policía enfatizó que “esta conducta está tipificada en el artículo 127 del Código Penal colombiano que establece prisión de 32 a 108 meses para quien abandone a un menor de 12 años de edad o persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos”.