Amenazas contra Fico Gutiérrez y concejales de Medellín: ¿quiénes estarían detrás?

Los concejales de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, y Andrés Tobón, del partido Creemos lanzaron una alerta tras recibir amenazas en su contra que también estarían dirigidas en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y de su secretario de Seguridad, Manuel Villa.

“Por información recibida por una fuente de alta credibilidad que recibió la Fiscalía General de la Nación en la cárcel de Cómbita, se ha informado que se ha ofrecido 8 millones de dólares para el atentado de cualquiera de nosotros cuatro”, indicó la cabildante Claudia Carrasquilla.

Entre los detalles que se entregaron se resaltó que quienes estarían detrás del plan criminal serían los frentes 18, 33 y 36 de las disidencias de las Farc, en asociación con la Oficina de Envigado. De igual forma, se conoció que la oficina del Doce y la Oficina de Córdoba estarían recogiendo dinero para atentar contra algunos funcionarios, incluidos concejales.

No nos van a callar.

Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia 🇨🇴.

Asi como lo hicieron con Miguel Uribe 🙏🏻.

Sobre estos hechos, el concejal Andrés Tobón explicó que “habrían dado la instrucción a tres sujetos para que se encargaran de la recolección del dinero como de la ejecución de los atentados contra nuestras vidas, entre ellos unos alias como ‘Andrea’, ‘Grande’ y ‘Gafas’”.

Sumado a esto, los cabildantes indicaron que se estaría planeando un atentado con un objeto explosivo contra el secretario de Seguridad, mientras que a los concejales los planeaban citar como señuelo, por lo que pidieron a la Unidad Nacional de Protección garantizarles su seguridad.

“Es lamentable porque lo único que hemos hecho y manifestado es que hay que luchar contra el crimen organizado. Y todo esto viene de la oposición que se hace a las mesas de paz urbana, que es simplemente decirle la verdad al gobierno, como lo hemos venido haciendo”, añadió Carrasquilla.

Por su parte, Tobón aseguró que seguirán haciéndole seguimiento a los temas de seguridad en la ciudad. “Cada día que recibamos información, que seamos conscientes de lo que viene sucediendo en el marco de las estructuras criminales, en su intención de fortalecerse, de participar políticamente en las próximas elecciones, lo diremos sin miedo, porque lo primero que defendemos nosotros es la democracia y las instituciones”.

Por el mismo camino, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que tras las amenazas que se denunciaron en su contra el año pasado, se le redujo en un 60 % su esquema de seguridad, a lo que añadió que “yo tengo una cosa clara. Nosotros no nos vamos a callar. Yo no les tengo miedo. Nosotros vamos a seguir enfrentando a Petro y a las estructuras criminales. Vamos a seguir enfrentando a Petro y a sus aliados que son las estructuras criminales”