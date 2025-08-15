Alerta por brote de tuberculosis en cárcel de Antioquia: hay 10 contagiadas

La cárcel El Pedregal alberga a más de 1.300 mujeres. Foto: Esneyder Gutierrez

Una alerta se lanzó en la cárcel de El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, debido a la detección de 10 reclusas contagiadas de tuberculosis, que según la Secretaría de Salud de la ciudad fueron confirmadas tras realizarles pruebas PCR.

En total son 169 reclusas las que se encontrarían en riesgo, por lo que las mujeres contagiadas fueron aisladas para evitar un brote y para ser tratadas durante seis meses con apoyo del Ministerio de Salud mediante Vivir IPS y NORS Salud IPS.

Sobre la situación en la cárcel, Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, indicó que el tratamiento se está supervisando por medio de personal de enfermería. Además, señaló que en la capital antioqueña se detectan alrededor de 70 casos semanales de tuberculosis.

Sin embargo, el 12 de agosto hubo una polémica porque los internos del patio 3 (R1) de El Pedregal, luego de que Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, denunciara que hay un “falso aislamiento por contagios” y que ha afectado las visitas.

Sumado a esto, Carmona indicó que a los problemas de salud se le suman los inconvenientes con la alimentación. Según señaló Mi Oriente: “las cosas no están funcionando bien: desayunos que están llegando sobre el mediodía, almuerzos sobre las 10, 11 de la noche y cenas que están llegando en la madrugada, 2, 3 de la mañana. Y a eso se le suma comida en estado no apto para seres humanos, comida mal preparada, cruda, en cantidades muy poquitas, gramajes que no corresponden a los estipulados”.

Ante esto, pidió a la Defensoría y a la Personería intervenir en la situación y verificar el estado en las que se encuentran las reclusas. La cárcel de El Pedregal hay cerca de 1.300 mujeres.