Envían a la cárcel a hombre señalado de matar a joven en Itagüí; no aceptó cargos

El hombre señalado del asesinato en Itagüí del joven de 19 años, Esteban Yepes, se declaró inocente ante un juez de control de garantías en la audiencia de imputación por el delito de homicidio agravado. El juez le impuso medida de aseguramiento en la cárcel La Paz de Itagüí al habitante de calle identificado como William de Jesús Cadavid.

“Por considerar este despacho que con la libertad del señor William de Jesús Cadavid seguirán poniéndose en riesgo la seguridad de toda la comunidad y que ello no garantiza que éste comparezca al proceso, se accederá entonces a la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, especificó el juez.

El asesinato se registró el pasado lunes 11 de agosto, cuando Yepes caminaba con su perro y el adulto mayor, quien había pasado en dirección contraria al joven, se regresó y le propinó una herida en el cuello que le causó la muerte.

Por su parte, el fiscal del caso, Carlos Álvarez, reiteró que cuentan con videos de cámaras de seguridad, testimonios e imágenes que demuestran la responsabilidad del acusado. Además tenía antecedentes judiciales por lesiones personales en el 2017 y el 2019.

“Señor juez, aquí hay que mirar con tristeza, hasta con rabia quizás, cómo se apagó la vida de este joven Esteban con todo un proyecto de vida con todas las esperanzas en donde nadie, absolutamente nadie, esperaba pudiera encontrar la muerte”, agregó el fiscal.

Luego de conocerse el caso del asesinato del joven, salieron múltiples acusaciones en redes sociales en las que aseguraban que el adulto mayor tenía comportamientos agresivos con quienes no le daban monedas y que transitaba por diferentes sectores de Envigado, Itagüí y Medellín.

Teniendo en cuenta las conductas erráticas que presentó el adulto mayor desde su captura, el tiempo de la condena podría variar si confirman que tiene alguna condición mental. “Si es una pena en un establecimiento psiquiátrico, no superará nunca los 20 años. Ahora bien, teniendo en cuenta que, si esta persona en la audiencia de formulación de imputación acepta los cargos, tendrá una rebaja de hasta el 50 % (…) Si no es un paciente psiquiátrico, si no se demuestra esa condición inimputabilidad, esta persona debe verse abocada a una pena de 40 hasta 50 años de prisión”, manifestó el abogado penalista Iván Durango a Noticias Caracol.