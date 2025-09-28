Reconocido docente y líder de El Cerrito (Valle) fue asesinado en un taxi en Cali

Imagen de referencia. Según Indepaz, este año han sido asesinados 150 líderes sociales. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras se movilizaba en un taxi, por el barrio Las Granjas, en el sur de Cali, sicarios asesinaron al maestro Luis Ernesto Sánchez, quien era un reconocido líder social y docente, que se había destacado por trabajar por los derechos de la niñez y la juventud en Tenerife, Valle del Cauca.

Lea: Investigan el asesinato de tres personas en Palestina, Huila

Sobre el crimen se conoce que sujetos armados dispararon contra Sánchez, mientras iba de pasajero en el vehículo. Aunque el taxista trasladó inmediatamente al profesor a un centro asistencial, no logró sobrevivir por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con Indepaz, Sánchez, “a través de un aula tecnológica, impulsaba procesos educativos que buscaban motivar a niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados presentes en la zona”.

🔴 #150LíderesAsesinados



👥 Nombre: Luis Ernesto Sanchez

📆 Fecha: 27/09/2025

📍 Lugar: Santiago de Cali, Valle del Cauca.



➡️Luis Ernesto Sanchez fue un reconocido líder social y docente, destacado por su trabajo en favor de los derechos de la niñez y la juventud en Tenerife,… pic.twitter.com/wHbKfZiBkf — INDEPAZ (@Indepaz) September 27, 2025

El hombre fue docente de la Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros del corregimiento de Tenerife, donde además lideró procesos para apoyar a los campesinos, por lo que también fue reconocido como líder social.

Le puede interesar: Encontraron dos hombres muertos en el Cabo de la Vela, La Guajira

Por ello, tras conocerse el crimen, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lamentó el crimen. “Solo horas antes compartimos con él y otros docentes en Buga, destacando juntos la importancia de la Educación Socioemocional. Expreso mi solidaridad y sentidas condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad educativa”.

Desde la institución educativa resaltaron que “su labor docente en hechos indiscutibles deja huella entre la vida, la dignidad de docencia y los derechos humanos, valores que tanto engrandecen la profesión escogida como la de ser maestro”.

Lamento profundamente el asesinato en Cali del profesor Luis Ernesto Sánchez Murillo de la Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros de Tenerife, en El Cerrito, quien durante 20 años entregó con compromiso y vocación su vida a la formación de niños y jóvenes.



Hecho que… pic.twitter.com/HmL6lkxi3U — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) September 27, 2025

De acuerdo con Indepaz, en lo que va corrido del año han sido asesinados 150 líderes sociales en el país. De igual forma, resaltaron que la alerta temprana AT 012/25 de la Defensoría del Pueblo alertó sobre cómo Cali se está convirtiendo en nodo estratégico del crimen organizado, que tiene como una de sus principales dinámicas el reclutamiento de jóvenes.