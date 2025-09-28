Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cali

Reconocido docente y líder de El Cerrito (Valle) fue asesinado en un taxi en Cali

Luis Ernesto Sánchez había sido reconocido por liderar programas para evitar el reclutamiento de menores de edad.

Redacción Colombia
29 de septiembre de 2025 - 03:51 a. m.
Imagen de referencia. Según Indepaz, este año han sido asesinados 150 líderes sociales.
Imagen de referencia. Según Indepaz, este año han sido asesinados 150 líderes sociales.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Mientras se movilizaba en un taxi, por el barrio Las Granjas, en el sur de Cali, sicarios asesinaron al maestro Luis Ernesto Sánchez, quien era un reconocido líder social y docente, que se había destacado por trabajar por los derechos de la niñez y la juventud en Tenerife, Valle del Cauca.

Lea: Investigan el asesinato de tres personas en Palestina, Huila

Sobre el crimen se conoce que sujetos armados dispararon contra Sánchez, mientras iba de pasajero en el vehículo. Aunque el taxista trasladó inmediatamente al profesor a un centro asistencial, no logró sobrevivir por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con Indepaz, Sánchez, “a través de un aula tecnológica, impulsaba procesos educativos que buscaban motivar a niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados presentes en la zona”.

El hombre fue docente de la Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros del corregimiento de Tenerife, donde además lideró procesos para apoyar a los campesinos, por lo que también fue reconocido como líder social.

Le puede interesar: Encontraron dos hombres muertos en el Cabo de la Vela, La Guajira

Por ello, tras conocerse el crimen, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lamentó el crimen. “Solo horas antes compartimos con él y otros docentes en Buga, destacando juntos la importancia de la Educación Socioemocional. Expreso mi solidaridad y sentidas condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad educativa”.

Desde la institución educativa resaltaron que “su labor docente en hechos indiscutibles deja huella entre la vida, la dignidad de docencia y los derechos humanos, valores que tanto engrandecen la profesión escogida como la de ser maestro”.

De acuerdo con Indepaz, en lo que va corrido del año han sido asesinados 150 líderes sociales en el país. De igual forma, resaltaron que la alerta temprana AT 012/25 de la Defensoría del Pueblo alertó sobre cómo Cali se está convirtiendo en nodo estratégico del crimen organizado, que tiene como una de sus principales dinámicas el reclutamiento de jóvenes.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Asesinato

profesor

Luis Ernesto Sánchez

Cali

EL Cerrito

reclutamiento

niños

taxi

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.