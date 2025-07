Alertan en Medellín por delincuentes que se hacen pasar por policías para robar

Imagen de referencia. Las autoridades recomendaron tener precaución, pedirles la identificación y denunciar cualquier caso sospechoso. Foto: Archivo El Espectador - Archivo

En Medellín y el Valle de Aburrá, las autoridades alertaron a los ciudadanos por una nueva modalidad de hurto. En canchas, parques, vías públicas y centros comerciales delincuentes que se hacen pasar por policías detienen los vehículos para robarle sus pertenencias, especialmente los celulares.

Los falsos policías visten de civiles y tendrían armas de fuego. Bajo el pretexto de estar buscando a una persona involucrada en un delito, afirman ser policías encubiertos, les piden los celulares para “revisar la información” y huyen con los dispositivos.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que es una modalidad registrada en otras ciudades del país y recomendó a la ciudadanía actuar con precaución.

“Son modalidades delictivas que utilizan no solo aquí en el Área Metropolitana, sino en todo el territorio nacional precisamente para hurtar el celular a la persona o para hurtarle alguna de sus pertenencias. Pero está en la habilidad de los ciudadanos de no dejarse amedrentar por el que los aborta. Pero sí, identifíquese porque usted no está uniformado”, dijo Castaño.

Además, el general mencionó que cualquier funcionario de Policía, incluso si cumple labores judiciales y no lleva el uniforme correspondiente, debe tener una chaqueta de la institución. Y el ciudadano tiene derecho a exigir la identificación del agente.

“Si el ciudadano lo aborda una persona vestida de cualquier manera, a pedirle su celular, a decirle que tiene información de algo, pues no le entregue. Pídale primero la identificación a esa persona para establecer si es verdaderamente un policía, y obviamente si no, pues llamar a la línea de emergencia 123”, agregó.