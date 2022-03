Anuncian construcción de centro de eventos en Medellín tras desmanes en el Estadio

El cantante Cristian Nodal iba a presentarse el 27 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín junto a otros artistas como Jessi Uribe, Banda MS, y John de la Torre. Foto: Cristian Nodal

Los desmanes que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por cuenta de la cancelación del show del cantante mexicano Cristian Nodal, quien no llegó al evento del pasado 27 de marzo, sumado a los conciertos de Maluma (30 de abril) y de artistas de reggaeton denominado El Choli (27 de mayo) obligan al independiente Medellín a buscar un nuevo escenario para jugar dos fechas de la Suramericana, que tiene previstas.

Es por esto que, en respuesta, el alcalde Daniel Quintero anunció la construcción de un nuevo centro de eventos especial para evitar este tipo de situaciones en el escenario deportivo y para garantizar las condiciones acústicas y de logística para grandes espectáculos en Medellín.

El lugar estará operado por privados y tendrá condiciones similares a las del Movistar Arena, en Bogotá. Su construcción tardaría 18 meses y en el estadio Cincuentenario, donde se realizan los estudios para el inicio de las obras.

“Está en etapa de factibilidad, ya pasó la etapa de prefactibilidad de forma positiva que estaría ubicada donde es el Cincuentenario y ahí vamos a tener la mayoría de los eventos de la ciudad. (...) Durante 15 años la explotan, se la entregan a la administración y ya de ahí queda para la ciudad”, dijo Quintero.

Tras no llegar al concierto, Cristian Nodal se disculpó públicamente a través de su cuenta de Instagram: “Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a Medallo de toda las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”.

Medellín era una de las paradas de su gira, “Forajido Tour”, con la que ya había estado en Cali y Cartagena. Tras el anuncio de que el cantante mexicano no asistiría al concierto, asistentes del evento la emprendieron contra operadores de logística y mobiliario como sillas, cámaras, extintores y equipamientos del estadio Atanasio Girardot.

Aunque el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) no tiene un consolidado de las afectaciones, organizadores del evento indicaron a El Colombiano que atracaron dos cantinas dentro del estadio, de las que sacaron dinero y licor, así como reportaron daños en pantallas y consolas de sonido.