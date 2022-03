Christian Nodal no llegó a su concierto en Medellín

Nodal llegaba a Medellín con su gira, Forajido Tour, que ya había tenido presentaciones en ciudades como Cali y Cartagena Foto: Getty Images

Más de diez mil personas esperaban al cantante mexicano Christian Nodal en Medellín bajo la fuerte lluvia que azotó a esa ciudad durante la tarde y noche del pasado sábado. A pesar de que sus teloneros sí se presentaron, entre ellos artistas colombianos como Jessi Uribe, el mexicano nunca llegó. Finalmente, y entre abucheos, los asistentes abandonaron el estadio Atanasio Girardot.

En medio de fuertes críticas que llenaron las redes sociales, Nodal se pronunció a través de su cuenta de Instagram. “Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a medallo de toda las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”.

Y agregó: “Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarles una noche inolvidable y que también ustedes se llevaran una noche inolvidable. Desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon”.

“La culpa no es ni de las sillas, ni del evento ni de la tarima”, se escucha en varios videos públicos que decían los organizadores en el Atanasio Girardot después de que, conocida la noticia, algunos asistentes comenzaran a aventar objetos al escenario. Nodal llegaba a Medellín con su gira, Forajido Tour, que ya había tenido presentaciones en ciudades como Cali y Cartagena. Al parecer los organizadores estarían un concierto gratis con el mismo artista, aunque esto último no ha sido confirmado.