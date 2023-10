Apareció el hombre que con su camioneta empujó a Daniel Quintero: esto dijo

A través de sus redes sociales, el exmandatario se refirió al hecho ocurrido cuando repartía volantes con propuestas para la ciudad. Foto: Archivo fotográfico/@QuinteroCalle

A pesar de que Daniel Quintero renunció a su puesto en la Alcaldía de Medellín, no deja de estar metido en la política de Antioquia. El exalcalde ha estado haciendo campaña para que Juan Carlos Upegui, su amigo y primo de su esposa, sea su sucesor en el cargo. El pasado sábado 7 de octubre, en las calles de la capital antioqueña una camioneta Toyota lo arrinconó contra un taxi mientras repartía volantes.

Le recomendamos: Match electoral: descubra su candidato ideal para las elecciones 2023

“No podemos dejar que la política se convierta en un acto de violencia. Ese no es el camino, deben tener cuidado hasta dónde llegan sus palabras porque lo que hizo esta Toyota es realmente grave. No solo me aprisionó sino que luego aceleró”, dijo Quintero en un video en su cuenta de X. Además, hizo un llamado a hacer una “política limpia”, sin necesidad de usar la violencia.

La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos y la campaña del odio desatada por el uribismo en Medellín. pic.twitter.com/fPKe3kE78f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 9, 2023

Después de que se viralizó el video en las redes sociales, apareció el conductor de la camioneta que se vio envuelta en la polémica. El dueño del automóvil, Daniel Betancur, de 32 años, habló para la emisora Blu Radio.

Le puede interesar: “En Medellín siempre se eleva muchísimo al que va de segundo”: Juan Carlos Upegui

“El carro no alcanzó a tocarlo porque justo detrás de él hay un taxi. La rodilla no es tan grande, le hubiera dado también al taxi. Simplemente, ahí está y ahí mismo se para. Ahí mismo paro la marcha, pero la marcha iba a dos kilómetros por hora porque estaba muy congestionada la calle”, dijo.

“En ningún momento yo le acerqué el carro. Como voy manejando y como él se mete por la vía y como los 1.500 accidentes que pasan diarios, que se solucionan simplemente llamando una ambulancia, con el Soat, que lo tengo al día, con todo lo que tengo al día se soluciona”.

El dueño del automóvil dijo que se encuentra abrumado por la situación, ya que, según él, no tiene ninguna inclinación por ningún partido político.

Más sobre Medellín Dos personas heridas dejó caída de carro al río Medellín tras accidente vial Tras el choque de los dos carros con la motocicleta, uno de los vehículos cayó justo debajo del puente de la calle 10, por lo que tuvieron que intervenir los cuerpos de socorro para rescatar a las victimas. Dos personas heridas dejó caída de carro al río Medellín tras accidente vial Revelan identidad de los dos hermanos asesinados en balacera en Las Palmas Las víctimas fueron identificadas como Ángel Enrique y Didier Julián Galindo Agudelo, de 42 y 32 años, respectivamente. Revelan identidad de los dos hermanos asesinados en balacera en Las Palmas

La reacción del Presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció el pasado lunes sobre la agresión de la que fue víctima el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando casi es arrollado por un ciudadano que se movilizaba en un vehículo blanco. “Le pido a la Fiscalía investigar la conducta de la persona que atenta contra el exalcalde”, escribió Petro en su cuenta de X.

Lea: Suspenderán el servicio en tres centros de atención de Metrosalud en Medellín

También aseguró que la disputa política, en medio de elecciones, no debe ser llevada a la violencia. Su mensaje es un respaldo a la misma declaración que envió Quintero en sus redes, cuando aseguró que el uribismo ha impulsado estas acciones violentas. “Hago un llamado a actores del uribismo y los medios de comunicación que han enviado mensajes a simpatizantes de Uribe y de Fico para que nos hagan daño y nos violenten en la calle”.