Asesinaron a profesor de escuela rural en Santo Domingo, Antioquia

Imagen de referencia. Jorge Enrique Cano Jaramillo fue docente por más de 20 años en la Institución Educativa Rural Roberto López, en la vereda Sofía, Santo Domingo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jorge Enrique Cano Jaramillo, de 49 años, docente de la Institución Educativa Rural Roberto López de Santo Domingo, fue asesinado el viernes 7 de febrero en la vereda Sofía, límites con San Roque y Cisneros, cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El hombre fue interceptado por sicarios y atacado con arma de fuego. Su cuerpo fue hallado por la comunidad y reportado a la Policía.

Lea: Falleció niño que sobrevivió a accidente aéreo en Valledupar: esto se sabe

El alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira Valencia, rechazó el hecho: “Muy consternado, muy triste, preocupados porque atentar contra la educación ya son palabras mayores. Esta mañana recibimos la mala noticia de un profesor que se desplazaba a su escuela a enseñar a sus niños y fue ultimado a bala”.

Además, el personero de Santo Domingo, Daniel Enrique Salazar, informó que Cano no había reportado amenazas ante su despacho. “No teníamos conocimiento de eso, si lo hizo no fue por intermedio de la Personería de Santo Domingo, o no se sabe si lo hizo por la de Cisneros o San Roque”, expresó a TeleMedellín.

La comunidad educativa lamentó la pérdida de Cano, quien trabajó más de 20 años en la Institución Educativa Roberto López y también fue profesor en Yolombó. Los estudiantes protestaron en rechazo a la violencia.

Le puede interesar: Estas son las nuevas tarifas para taxis en Medellín: regirán desde el 1 de marzo

Desde la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y Fecode exigieron celeridad en las investigaciones. “Rechazamos de manera enérgica y categórica el vil asesinato del compañero docente Jorge Enrique Cano Jaramillo”, expresó ADIDA en un comunicado. La organización también pidió garantías para los docentes y respeto por la escuela como “territorio de paz”.

Por su parte, la Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El crimen de Cano se suma a otros ataques contra docentes en Antioquia en 2025. El 10 de enero, el profesor Daniel Esteban Raigoza fue asesinado en Turbo. El 15 de enero, los docentes Geiver Nair Palacio y Carlos Sarmiento fueron víctimas de un ataque sicarial en Fredonia.