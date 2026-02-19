Asesinaron a una mujer y a un niño de dos años en Ponedera, Atlántico, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. La Policía Nacional investiga el motivo del ataque en el que murieron dos personas y otra resultó herida. Foto: EFE - BILAWAL ARBAB

Una mujer y un niño de dos años fueron asesinados en medio de un ataque sicarial que se registró en el barrio San Francisco de Ponedera. Según las autoridades, los hombres golpearon en la vivienda y dispararon contra los que estaban en el lugar.

Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, fue la primera que murió. Durante el ataque resultaron heridos un niño de 2 años y otra mujer que los acompañaba. Fueron trasladados de inmediato al hospital local, donde el menor de edad murió. Los atacantes huyeron en la motocicleta en la que llegaron.

El Hospital Municipal de Sabanalarga confirmó que la mujer herida fue Leisy Silvera Manotas, quien presenta heridas en ambos brazos, el hombro izquierdo y el tórax. Además, continúa bajo atención médica.

La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía informaron que adelantan la recolección de pruebas y testimonios que contribuyan a la identificación de los responsables del ataque y al esclarecimiento del motivo del crimen.

Adicionalmente, el coronel de la Policía del Atlántico, Eddy Sánchez, manifestó que primeras hipótesis indican que el hecho podría estar relacionado con conflictos de control territorial y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, declaró a través de su cuenta de X que actuarán con toda la contundencia institucional para dar con el paradero de los agresores y llevarlos ante la justicia. Además, indicó que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien ayude a identificarlos.

“No voy a permitir que la violencia le arrebate la vida a nuestros niños. El Atlántico es un territorio que defiende la vida y la dignidad humana. Acompaño a su familia en este dolor inmenso y reitero mi compromiso firme de hacer justicia”, agregó el mandatario.