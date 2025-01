Asesinan a mujer que habrían confundido con hija de pastor en masacre de Aguachica

Imagen de referencia. La mujer alcanzó a ser trasladada con vida a un centro asistencial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el barrio Naranjal, en Laureles, Medellín, se registró en la noche del pasado miércoles 22 de enero un hecho sicarial, en el que fue asesinada Zaida Andrea Sánchez, conocida como “La Diabla”, la mujer con quien presuntamente habría sido confundida la hija del pastor Marlon Lora, el día de la masacre de su familia en Aguachica.

De acuerdo con las autoridades, sobre las 7:50 p.m., sobre la carrera 68A con la calle 45, dos sujetos armados dispararon directamente contra la mujer que había llegado a un hotel, en una camioneta, en la que también estaba su hijo de 9 años. El reporte indica que recibió dos impactos de bala en la cara, dos en un brazo y uno más a un costado.

En ese mismo momento, testigos de los hechos la alcanzaron a trasladar viva al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde finalmente falleció, pese a que los médicos intentaron maniobras de reanimación. A la par, las autoridades indicaron que los sicarios huyeron en una motocicleta, que luego fue encontrada abandonada en el sector de La Minorista, en el centro de Medellín.

Zaida Andrea Sánchez, conocida como “La Diabla”, tenía 27 años y era la esposa de Alexander González, alias El Calvo, a quien también asesinaron el pasado 26 de diciembre, en El Banco, Magdalena, al parecer por vínculos con el Clan del Golfo.

La mujer creció en Gamarra, pero se había ido a vivir a Aguachica, donde era una reconocida prestamista. Sumado a esto, las autoridades confirmaron que tenía anotaciones judiciales por homicidio, lesiones personales, hurto calificado e injuria y calumnia.

Sánchez fue mencionada en una de las hipótesis de la masacre de Aguachica, debido a que ella se encontraba en el restaurante en el momento en que fue asesinada la familia Lora Rincón.

Aunque se dijo que los delincuentes habrían confundido a la hija del pastor Lora con Sánchez, la mujer señaló a El Tiempo que no había recibido amenazas en su contra. “No me parezco a la hija del pastor, miren las fotos. Yo soy peli mona y ella no. No puede existir una confusión de cuatro personas. No tengo nada que ver”, aseguró en ese momento.