En grave estado, mujer que cayó de lancha en San Andrés

Un grave accidente sufrió una mujer en las playas de Johnny Cay, en las islas de San Andrés, cuando se estaba bajando de una lancha. La turista presentó graves fracturas por las que continúa hospitalizada en un centro asistencial.

El accidente quedó registrado en un video compartido en redes sociales en el que se ve que cuando la mujer se intenta bajar de la lancha, se da una fuerte agitación a la embarcación por el oleaje, por lo que ella pierde el equilibrio y cae al agua.

En las imágenes se ve a la mujer saltando en el aire y posteriormente cayendo de espaldas sobre la arena. Esto le habría producido graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladada inmediatamente a un centro de salud.

Señor @petrogustavo mi hermana necesita ayuda, fractura en espina dorsal. JohnnyCay📍 San Andrés y Prov. pic.twitter.com/5wPcfJsgV3 — Andres Ramirez  (@feferam33) February 6, 2026

Sobre su estado de salud, uno de los hermanos de la mujer indicó que se encuentra en grave estado, debido a que tuvo un trauma en la columna vertebral. Sumado a esto, denunció la falta de protocolos de seguridad y de infraestructura adecuada para el desembarque de pasajeros en el lugar, ya que no había un muelle donde desembarcar.

“Nosotras filmamos ese video. La mujer estuvo más de dos horas tirada en la arena; turistas médicos la estuvieron asistiendo con cero recursos. ¡Ni una camilla, ni una venda, nada de nada! La tuvieron que inmovilizar con chalecos salvavidas, que están destruidos como todo en la isla", indicó una de las testigos en un video publicado en redes sociales.

Así estaba Johny Cay ayer.

Como es posible que siendo uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés, no tengan un control y un embarcadero?

Que falta de ... Todo. pic.twitter.com/YLJhJxpkKx — Catalina Patiño C.🇨🇴 🚀 (@catapatino) February 7, 2026

Sumado a esto, hubo varios cuestionamientos en redes sociales por la continuidad de este tipo de actividades en los últimos días, pese a las advertencias de la llegada de un nuevo frente frío que afectaría directamente al archipiélago y el mar de leva que persiste en la región.

Aunque en la mañana se presentaron buenas condiciones climáticas, en la tarde el oleaje y las condiciones cambiaron, por lo que se puso en riesgo a todos los turistas trasladados.