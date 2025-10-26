Conductor ebrio arrolló a funcionarios del Metro de Medellín; uno murió

El conductor a alta velocidad a la zona donde se encontraban los operarios. Foto: Alcaldía de Medellín

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 26 de octubre justo donde se realizan los trabajos para atender un socavón que se abrió sobre la vía férrea del Metro de Medellín. Un conductor ebrio de un Spark arrolló a cuatro funcionarios del sistema de transporte; uno de ellos murió.

Según explicó el secretario (e) de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri, sobre las 4:30 a.m. se encontraban en la zona cuatro funcionarios de seguridad de la obra. “Desafortunadamente, allá una moto pierde el control y va contra ellos, produciendo unos daños materiales. De allí, el motociclista huyó del sector”.

Luego de esto, los otros trabajadores de la obra se quedaron revisando los daños, pero “en ese preciso momento llega ese conductor del Spark gris y se lleva los elementos de seguridad que se tienen en la obra: los maletines, los conos e incluso hasta cinta quedó pegada en el bómper del carro y se lleva a los funcionarios”, añadió Echeverri.

🚨Este es el vehículo que arrolló a 4 trabajadores de la obra 🚧 del punto de contingencia en el Metro, donde uno de ellos perdió la vida y otro está en estado crítico.

El conductor fue detenido y salió positivo en el examen de alcoholemia.

Qué tristeza lo que causa la…

En el lugar fallece una persona, mientras otra persona se encuentra en grave estado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Las Vegas. “Otras dos personas resultaron lesionadas, una leve que desistió de la atención y otra que está recibiendo atención en Sura”, explicó el secretario.

De acuerdo con las autoridades, el conductor fue capturado en la zona y trasladado a la Secretaría de Movilidad para realizarle la prueba de alcoholemia, que dio positivo en primer grado. “Seguramente a la hora del accidente el grado era mayor”, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Sumado a esto, el mandatario señaló: “Qué tristeza lo que causa la irresponsabilidad y la falta de conciencia. Daño irreparable para una familia y para él y la suya. Entendamos de una vez por todas. No se maneja con tragos”.

#ATENCIÓN Un vehículo arrolló a cuatro contratistas del Metro de Medellín que participaban de la atención de la emergencia en la vía férrea. El accidente ocurrió la Avenida Regional, a la altura del puente de la 4 Sur.



Uno de ellos falleció y los otros 3 están heridos. pic.twitter.com/jNLKSFkXKN — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) October 26, 2025

Por su parte, el Metro de Medellín indicó que los cuatro funcionarios hacen parte de la empresa contratista Teval, así como apoyan las investigaciones para aclarar las causas del accidente. “El Metro de Medellín expresa sus más sentidas condolencias a Teval y a la familia de la persona fallecida, así como su solidaridad con los heridos”.