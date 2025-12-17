Así operaba red que robaba relojes Rolex en El Poblado; tres cabecillas fueron asesinados

En el operativo también incautaron cuatro armas de fuego que serán sometidas a análisis balístico por las autoridades judiciales. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía en distintos puntos de Medellín registró la captura de cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al hurto de relojes Rolex y joyas de alta gama.

Lea: Asesinaron a un líder social en Soledad, Atlántico, en presunto intento de robo

El operativo tuvo como principal escenario la comuna El Poblado y permitió avanzar en la judicialización de una red señalada de obtener rentas ilícitas cercanas a los 580 millones de pesos.

La acción, que fue liderada por el Bloque de Búsqueda contra el multicrimen, contempló siete diligencias de registro y allanamiento en el que materializaron órdenes de captura, realizaron dos notificaciones en centros carcelarios y se tramitaron dos notificaciones azules ante Interpol, con alcance en Panamá y España.

“En el despliegue de estrategias de seguridad enfocadas en proteger el patrimonio económico de las personas, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía logró un importante golpe contra una estructura criminal dedicada al hurto de joyas, relojes de alta gama en la ciudad de Medellín. Gracias a un trabajo investigativo que se extendió por cerca de 17 meses”, precisó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño Ramos.

Durante los allanamientos incautaron cuatro armas de fuego, entre pistolas y revólveres, que quedaron a disposición de los investigadores para realizar los análisis balísticos correspondientes dentro del proceso penal.

Le puede interesar: Escolta del concejal Andrés Gury Rodríguez asesinó a presunto ladrón en licorera de Medellín

Según la información de las autoridades, la organización estaría conformada por al menos 19 personas y la estructura criminal fue vinculada a 22 eventos de concierto para delinquir, así como a 18 casos de hurto, cometidos principalmente en zonas exclusivas de Medellín. Los elementos robados correspondían a relojes de alta gama, especialmente de la marca Rolex, y joyas de alto valor comercial.

Además, confirmaron que en el curso de las investigaciones, tres integrantes de la red fueron asesinados. Entre ellos figuran dos presuntos cabecillas con los alias “Mono rolex” y “El Cabe”. Estos homicidios también son analizados por los investigadores, al parecer por disputas internas dentro de la organización.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que adelanta audiencias preliminares para definir su situación judicial. La Policía informó que mantendrá los operativos de control contra estructuras criminales que afectan a ciudadanos nacionales y extranjeros de la capital antioqueña.

Desde la alcaldía de Medellín indicaron que el hurto a personas sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto en la ciudad y la modalidad más frecuente continúa siendo el atraco con un registro de 4.848 casos, seguida del cosquilleo con 3.210 y el raponazo con 1.295.