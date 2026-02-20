¿Cómo van las obras de la Cárcel Metropolitana de Medellín?

Las obras de la Cárcel para Sindicados en San Cristóbal avanzan para aliviar el hacinamiento carcelario en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

La Cárcel Metropolitana, una de las obras de infraestructura carcelaria más importantes del país, registra un avance del 9%, según informó la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Actualmente, se adelantan labores de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas.

El centro de reclusión tendrá capacidad para 1.339 reclusos, distribuidos en seis pabellones, que incluirán uno especial para adultos mayores y personas con movilidad reducida. También tendrá áreas de sanidad, formación, visitas, asesoría jurídica y un centro de control con tecnología para vigilancia permanente.

“La infraestructura tiene todo el tema de tecnología y es un modelo muy novedoso. Vamos muy bien en las obras y estamos cumpliendo, además, la sentencia de la Corte Suprema que nos da la orden a los alcaldes de resolver el problema de sindicados en las ciudades”, afirmó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

El impacto social de la obra en la zona se refleja en la vinculación de 297 trabajadores, especialmente mujeres y personas de la comunidad local, una inversión social concertada con los habitantes de la zona y la compensación ambiental de 15,75 hectáreas.

La obra se financia bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), con un aporte de 215.000 millones de pesos del Grupo Aval, dentro de una inversión total de 675.000 millones de pesos.

La Cárcel Metropolitana de Sindicados responde al crítico hacinamiento en estaciones de policía, que alcanzó el 123% en casos como La Candelaria, diseñada para 74 personas pero que albergaba 304, o Belén, con capacidad para 20 pero con 115 personas privadas de la libertad.

Además de descongestionar las estaciones, busca garantizar el cumplimiento de las Reglas Mandela, que establecen condiciones dignas para quienes están privados de la libertad, como acceso a salud, educación, formación técnica y atención psicosocial.

“Para las personas que lleguen a este lugar, vamos a tener un sistema de reinserción social. Las personas que llegarán acá son sindicadas, es decir, que no han sido condenadas. Vamos a tener pabellones dedicados a la formación, pabellones especiales para las visitas familiares. Cada uno va a tener capacidad para 250 cupos. Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Para nosotros siempre es claro decir que son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, precisó el alcalde.

Se proyecta que el establecimiento inicie operaciones en el primer semestre de 2027.