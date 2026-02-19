Discusión entre sacerdote y monjas terminó hasta con intervención de la Policía en Guarne

Imagen de referencia. En un vídeo difundido por el mismo sacerdote, se evidencia la discusión por el terreno para celebrar una misa. Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

Gran polémica ha causado en el municipio de Guarne, en Antioquia, una discusión que se dio cuando el padre Maldonado quiso oficiar una eucaristía en el terreno del Santuario Madre Santificadora del Alto de la Virgen, que pertenece a la congregación de monjas implicadas, que intentaron impedir el evento.

El sacerdote llamó a la Policía Nacional: “Estamos acá en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la eucaristía, entonces vamos a llamar a las autoridades porque yo tengo todos mis papeles en regla; yo no soy ningún sacerdote falso”.

Julián David Maldonado pertenece a la Prelatura Apostólica Verbum Domini que, aunque es considerada católica, se define en su página web así: “Somos una comunidad cristiana, católica, apostólica, tradicional y kerigmática. No estamos en comunión con la Santa Sede; respetamos al papa como sucesor de los apóstoles. Somos una Iglesia Católica independiente dedicada al anuncio del evangelio”.

Según él, esta fue la razón por la que las monjas no le permitieron celebrar la misa en el terreno, pues al presentarse le dijeron que, al no ser romano, no tenía autorización para realizar celebraciones en el lugar. Él intentó acordar que no la haría en la iglesia de la comunidad, sino simplemente en el Alto.

La Policía, como se evidencia en el video que se viralizó, le explicó al sacerdote: “Padre, le voy a decir algo: usted puede hacerlo en un recinto público. En este momento le están diciendo que esto es privado”. Tras cuestionar a las monjas si eso era lo que predicaban e infundían, se trasladó con su comunidad a celebrar la eucaristía en la calle de la parte baja del Alto.

“Podemos ir a celebrar abajo, en la calle. Claro que sí, porque yo no voy a pelear con ustedes. Vamos y celebramos allá. Aquí no se trata de religiones, se trata de Cristo, y Cristo predicó en todas partes”, manifestó el religioso.

Mediante un comunicado, la comunidad de la Prelatura Apostólica Verbum Domini aclaró que tanto al sacerdote Maldonado como a todos sus presbíteros se les ha indicado que no pueden oficiar misas en lugares que no pertenezcan a la comunidad. Además, precisaron: “Se le ha solicitado realizar la corrección y ofrecer excusas públicas, así como eliminar toda información relacionada con este hecho”.

La Diócesis respaldó la posición de las hermanas: “Es un espacio propio de la Iglesia Católica”, mientras que la Prelatura Apostólica Verbum Domini indicó que le han indicado “reiteradamente, desde esta Prelatura, no celebrar en lugares que no le pertenecen, presentarse como lo que somos, Iglesia Católica Independiente, no en comunión con Roma y, en caso de espacios públicos, verificar previamente las autorizaciones, solicitar los permisos respectivos”.