Bono alimentario en Medellín: así puede inscribir para recibir el beneficio

La estrategia cubrirá 14 comunas y busca entregar 34.640 bonos a lo largo del año. Foto: Alcaldía de Medellín

En Medellín, cerca de 6.928 personas podrán ser beneficiarias de los bonos alimentarios que hacen parte de las estrategias de la alcaldía de la ciudad para enfrentar problemáticas de hambre y desnutrición en diferentes comunas de la capital antioqueña.

La alcaldía abrirá convocatorias entre el 14 y el 28 de mayo para que los ciudadanos que deseen aplicar a los bonos puedan hacerlo, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia. De acuerdo con Lina Chavarriaga, secretaria de esta cartera, en Medellín hay cerca de 222.000 hogares que están en condiciones de inseguridad alimentaria.

“Es una de las estrategias que vamos a implementar para la mitigación del hambre. Necesitamos de este y muchos otros proyectos que nos ayuden a superarla. Tendremos aliados del sector público y privado sumando esfuerzo”, señaló Chavarriaga.

El bono familiar tendrá un valor de $ 306.000 con el que podrá reclamar los diferentes alimentos, mientras que el valor del bono unipersonal será de $ 186.000.

¿Qué necesita para aplicar?

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, las personas que deseen aplicar a los bonos deben estar inscritas en el Sisben del Distrito, ser mayores de edad —a menos que en el hogar no haya adultos y la persona registrada sea el jefe de familia— y que la familia resida en la comuna que incentiva la iniciativa de los bonos.

Adicionalmente, las personas deberán tener a mano los datos de las personas del hogar, la dirección completa de la residencia y el teléfono de contacto.

“El bono es una tiquetera que les permite intercambiar ese dinero destinado por alimentos de la canasta básica. Se puede hacer en las comunas y corregimientos donde se hizo la priorizaron. Vamos a estar en 14 comunas y los 5 corregimientos”, dijo la secretaria de Inclusión Social y Familia, Lina Chavarriaga. También se señaló que las comunas 5 (Castilla) y 13 (San Javier) no priorizarán el proyecto de bonos alimentarios para este año.

Las familias que queden seleccionadas deberán asistir a unas capacitaciones y recibirán 5 bonos alimentarios durante el segundo semestre del año, entre cada 20 a 25 días. Los bonos se podrán canjear por granos, cereales, carnes, lácteos, frutas, verduras, plátanos y tubérculos; en total se espera poder entregar 34.640 tiquetes a lo largo del año.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados podrán inscribirse a través de la página www.medellin.gov.co/PostulacionBonoPP el cual será el único canal habilitado para realizar el proceso. Igualmente, la alcaldía de la ciudad ha señalado que el proceso de inscripción será gratuito y para realizar un registro exitoso deberá:

—Tener a mano los documentos de identidad de todos los miembros del núcleo familiar para poder registrar fecha de expedición, número de documento, nombres completos y fecha de nacimiento.

—La dirección de la residencia deberá coincidir con la que aparece en los recibos de servicios públicos o en otros documentos como el predial, además deberá coincidir con la comuna a la que está aplicando. En caso de que la vivienda no cuente con nomenclatura, deberá describir mediante puntos de referencia el lugar específico en el que se encuentra ubicada.

—Los postulantes deberán residir de manera permanente en la comuna para la cual aplican y no podrán hacer parte de otro proyecto de complementación alimentaria.

—Quienes sean seleccionados serán contactados por funcionarios de la alcaldía de la ciudad, por lo tanto, se debe asegurar que los datos de contacto quede bien consignados.

—Si la información consignada es falsa, parcial o totalmente, la inscripción será descartada.

Adicionalmente, solo se debe hacer una inscripción por hogar. Tenga en cuenta que se dará prioridad a las familias que no hagan parte de otros programa de la Alcaldía de Medellín (aunque este no es factor de excluyente); a quienes no reciban ingresos de pensión, jubilación y/o renta; a quienes no reciban apoyo de otros programas del Gobierno nacional, y quienes hagan parte de poblaciones de alta vulnerabilidad como menores de 5 años, gestante, lactante, víctimas, persona mayor, etnias, LGTBI, discapacidad y mujeres cabeza de hogar.

Para obtener más información, los interesados deben comunicarse con el equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional al 604 385 55 55, extensión 5444.