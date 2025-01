Buscan a madre e hijas que desaparecieron en Medellín antes de Año Nuevo

Yamile Soto y sus hijas se habrían ido de vacaciones. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ocho días completa la familia de Yamile Soto, una mujer de 34 años, que desapareció desde el pasado 30 de diciembre junto con sus dos hijas, Jasmín, de 14 años, y Luna, de 9 años, luego de que aseguró que viajaría con ellas a Manizales.

Lea: Se conoce al conductor que hizo maniobras peligrosas en playa de Santa Marta

El caso se dio a conocer por Valentina Soto, hermana de Yamile, quien dio aseguró a medios de comunicación que la última vez que vieron a las tres mujeres fue el pasado 30 de diciembre, en la Placita de Flórez, en el centro de Medellín, donde la mujer se vio con el papá de las niñas antes de que las tres se fueran de vacaciones.

“Ellas tomaron un rumbo desconocido. No sabemos si están bien, no sabemos dónde están y estamos muy preocupados por su integridad física y emocional”, dijo a Noticias Caracol Valentina, quien añadió que su hermana tiene problemas renales, por lo que debe realizarse diálisis recurrentes.

Sumado a esto, se conoció que la niña menor tendría problemas por desnutrición, mientras que la más grande estaría bajo custodia del Bienestar Familiar y se encontraría con la mamá por un permiso que le dieron por las fiestas de fin de año.

Le puede interesar: Estas serán las tarifas de buses intermunicipales en el Atlántico para el 2025

“Le dieron siete días de descanso y no la quería volver a llevar allá. Y la niña chiquita también tiene desnutrición, tiene 9 años. Entonces es la versión del papá, que la despachó, pero no sabemos si es verdad. O sea, no sabemos nada de ella”, añadió Sandra Liliana Soto, otra hermana de Yamile.

Ante lo ocurrido, las autoridades indicaron que rastrean a las tres mujeres a través de las cámaras de seguridad de la zona e indagan si en su desaparición hay personas involucradas o si huyeron por su propia voluntad. Por lo pronto, se habilitó la línea 3117861419 para dar información sobre el paradero de la madre y sus dos hijas.