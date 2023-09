Candidata a Alcaldía de Medellín, Deicy Bermudez, denuncia amenazas en su contra

Deicy Bermúdez es candidata por el partido Ecologistas y Electas. Foto: Tomado de @deicyelena

La aspirante a la Alcaldía de Medellín por el partido Ecologistas y Electas, Deicy Bermúdez Hurtado, denuncia que la amenazaron de muerte a través de una llamada que recibió antes del debate entre candidatos, organizado por Hora 13 Noticias y el canal CNC, en la tarde del domingo 10 de septiembre.

“Hoy fui invitada a debate que se transmite a esta hora por Hora 13 y CNC. Lamento informar que no pude asistir porque los enemigos de la democracia se creen con el derecho de decir quién puede o no ser candidata a la alcaldía de Medellín”, denunció Bermúdez.

Por cuenta de estos hechos, la candidata decidió ausentarse al debate que se llevó a cabo en el parque de Boston y de cualquier otro evento de este tipo en espacios públicos porque teme por su vida y la de sus hijos.

“Quienes me amenazan me dicen que yo no tengo el derecho, ni siquiera, de respirar y que con qué derecho me atrevo a ser candidata a la Alcaldía de Medellín. Estos criminales, terroristas, antidemocráticos se atreven a decirme y a amenazarme y me dicen que, si me presento al debate que se realizará en Hora 13, mi vida estará en riesgo”, añadió la candidata.

La candidata invitó a la ciudadanía de Medellín a que la rodeen por el respeto a la democracia. Por último, hace un llamado a las autoridades locales para que le brinden garantías y anuncia que en el transcurso de la semana radicará su denuncia ante la Fiscalía.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre octubre de 2022 y agosto de 2023 se registraron 237 casos de violencia contra líderes políticos, incluyendo amenazas y asesinatos. Estas cifras representan un aumento del 75% frente a las mediciones hechas en el mismo período, para las elecciones regionales de 2019. Cauca, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca son los departamentos más afectados por la agudización de esta violencia política.