Capturan a padre señalado de asesinar a su hijo de nueve meses en Medellín

Un hombre de 24 años fue capturado por la Policía del Valle del Aburrá, en un operativo realizado por la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), en coordinación con la Fiscalía, tras varias investigaciones que lo señalan como culpable de la muerte de su hijo de nueve meses.

La captura se llevó a cabo en el cementerio Jardines Montesacro, ubicado en Itagüí, Antioquía, luego de que un juez de control de garantías expidiera la orden.

Los hechos investigados

De acuerdo con la investigación, el crimen se habría cometido el 9 de diciembre de 2025, en el barrio Juan XXIII de Medellín. Ese día, la madre del menor de edad lo llevó a la Unidad Intermedia San Javier con lesiones de alta gravedad y con un trauma craneoencefálico severo, que le provocaron su muerte.

Ante los médicos del centro asistencial, la mujer y su pareja aseguraron que el niño se había caído accidentalmente de una cama, pero ante las lesiones que presentaba el menor, las autoridades iniciaron investigaciones, en medio de las cuales el sujeto cambió la versión, asegurando que se le había caído el bebé de los brazos.

Análisis técnico y dictamen forense

De acuerdo con las autoridades, en la investigación participaron un topógrafo, un fotógrafo, un arquitecto y un físico forense, así como se hicieron entrevistas y se analizaron las pruebas dentro de la vivienda.

“A partir de la epicrisis que nos entregó la intermedio de San Javier, todo nuestro grupo de Infancia y Adolescencia inició el proceso investigativo con el que se logró establecer que el autor material era su propio padre”, añadió el comandante de la Policía del Valle del Aburrá, el brigadier general Henry Bello.

El dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el trauma fue causado por un impacto de alta energía y velocidad, lo que descartaba la versión del padre y corroboró que se trató de un homicidio.

Estas pruebas técnico-científicas fueron las que se presentaron para la solicitud de la captura. Durante las audiencias de legalización de cargos e imputación, al hombre le impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.