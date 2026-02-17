Asesinaron a exconcejal de Cubará en zona rural de Saravena, Arauca

El exconcejal de Cubará fue encontrado con impactos de bala en el municipio de Saravena, una zona con alertas por altos riesgo a líderes sociales. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el sector de Caño Pescado, en el municipio de Saravena, en Arauca, fue encontrado el pasado domingo 15 de febrero el cuerpo de Yeison Delgado Gamboa, que tenía varios impactos de bala. El hombre había sido concejal del municipio de Cubará, en Boyacá, e integrante de la Alianza Verde en la región.

Lea: Capturan a mujer acusada de explotación sexual contra su hija de 13 años en Santander

Ante lo ocurrido, las autoridades indicaron que buscan esclarecer quiénes pudieron estar detrás del crimen y las motivaciones, para determinar si tendría relación con su liderazgo en el municipio boyacense.

Sobre Delgado Gamboa, otro excabildante de Cubará señaló a La FM que “él trabajaba en la vereda Royotá vendiendo carne y tenía un negocio (...) Pues es una noticia que nos cae de sorpresa, pero no sabemos por qué ha sucedido (...) Cuando yo lo conocía, fue una persona trabajadora. Entonces esa noticia es triste”.

De acuerdo con Indepaz, en lo que va corrido de este año han sido asesinados 19 líderes sociales en el país. Adicionalmente, advirtieron que alertas de la Defensoría del Pueblo han evidenciado la vulneración que en municipios como Saravena los actores armados están ejerciendo contra los liderazgos locales.

Le puede interesar: Mujer y sus dos hijos resultaron heridos tras explosión de mina antipersona en Tibú

En la zona en la que se registró el crimen tienen presencia el Eln y comandos del Conjunto de Oriente. Las exequias de Delgado Gamboa se realizaron este martes 17 de febrero en Cubará.

El asesinato de Delgado ocurre en un contexto de reiterados hechos de violencia contra actores políticos y sociales en la región. En septiembre de 2025, fue asesinado en Sácama, Casanare, el exconcejal de Socotá, mientras que el 5 de febrero fue atacado el congresista Jairo Castellanos por miembros del Eln en la vía que comunica a Tame con Fortul, en Arauca.