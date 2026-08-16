Capturan a un hombre de 62 años señalado de abusar de una niña en Medellín

Hombre capturado en Guayabal, Medellín, por abuso a una menor de edad. Foto: Alcaldía de Medellín

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Un hombre de 62 años fue capturado en el barrio Cristo Rey, comuna 15 de Guayabal, en Medellín, tras ser señalado de cometer tres hechos de abuso sexual contra una niña de ocho años. La captura fue resultado del trabajo articulado entre la alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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El hombre tenía una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro-Meval, los episodios se habrían presentado durante el mes de junio de 2026 y la víctima es una menor residente del mismo sector.

Las investigaciones establecieron que la niña permanecía bajo el cuidado de la esposa del capturado, en la casa donde habrían ocurrido las agresiones. Los investigadores lograron documentar tres episodios distintos que hacen parte del proceso judicial.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, señaló que: “en Medellín seguimos actuando con toda la contundencia para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes. Quien atente contra la integridad de un menor sabe que lo vamos a buscar hasta llevarlo a la justicia para que pague por haberse metido con quienes para nosotros son intocables, nuestros niños y nuestras niñas”.

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Villa también destacó que se seguirá “fortaleciendo el trabajo articulado con la Policía y con la Fiscalía para identificar, para capturar, pero también para judicializar a quienes representen una amenaza contra nuestros niños y niñas, garantizando además siempre el acompañamiento institucional y la protección integral de todas las víctimas”.

La investigación permitió reunir los elementos materiales probatorios que respaldaron la orden de captura y la posterior judicialización del sujeto. El hombre quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito.