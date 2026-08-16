Volcamiento de un bus en la vía Medellín-Bogotá deja dos muertos y siete heridos

Imagen del video de redes sociales en el que registraron el bus accidentado. Foto: Redes sociales

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Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el volcamiento de un microbús de servicio público en la autopista Medellín-Bogotá, en el sector Calderas, en la zona limítrofe entre los municipios de Cocorná y San Luis, en el Oriente antioqueño. El accidente se registró alrededor de las 4:00 p.m. del sábado 15 de agosto de 2026.

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Según los reportes, el vehículo terminó fuera de la calzada en el punto PR 43 de esta vía. Este microbús tenía placas TOQ 201, matriculado en Rionegro y estaba vinculado a la empresa TransOriente, que cubría la ruta con destino a Puerto Triunfo.

Sobre las posibles causas del accidente, el alcalde de Cocorná, David Gómez, señaló que una de las primeras versiones apunta a que el automóvil habría presentado una falla en una de sus llantas antes de salirse de la vía. Esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades competentes una vez avancen las investigaciones.

Tras conocerse el hecho, unidades de los cuerpos de bomberos de Cocorná y San Luis se desplazaron hasta el sitio para auxiliar a los ocupantes, con el acompañamiento de la Policía de Carreteras. Las siete personas que resultaron heridas fueron remitidas a centros asistenciales de los municipios cercanos con el fin de recibir la atención médica requerida.

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Las labores adelantadas en el lugar generaron congestión vehicular en la zona, en una de las vías más importantes del país por su papel en la conexión entre las dos principales ciudades de Colombia y el Magdalena Medio. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores que transitan por este sector para que reduzcan la velocidad, mantengan las precauciones y acaten las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito.

Por el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se ha precisado el estado de salud de los lesionados.