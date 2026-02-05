La mujer señalada de quemar a su esposo en Medellín se entregó ante las autoridades

Se estima que los turistas dejen en la capital antioqueña un gasto por más de 24 millones de dólares para dinamizar la economía local. Foto: Cortesía

En Pereira se entregó Laura Rave Sánchez, la mujer señalada de haberle prendido fuego a la vivienda en la que vivía con su pareja, en el barrio La Milagrosa, en el oriente de Medellín. Las autoridades confirmaron que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por lesiones que tenía desde el día del incidente.

La tragedia se registró el pasado sábado 31 de enero, en medio de un presunto caso de violencia intrafamiliar. Vecinos señalaron a medios locales que la mujer habría llegado en presunto estado de embriaguez y habría peleado con su pareja, Alexis Ospina, porque no la dejó entrar.

Posteriormente, la mujer se fue y regresó con una bolsa de gasolina que roció por una ventana y después prendió el fuego. En medio de las llamas, Ospina logró salir del lugar con graves quemaduras en el cuerpo.

El hombre fue trasladado al hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención inmediata, pero debido a la severidad de las heridas, falleció el primero de febrero. La mujer huyó, mientras que las autoridades comenzaron a manejar el caso como un homicidio agravado.

La captura de Rave Sánchez

Según indicaron las autoridades, la mujer se presentó ante una sede de la Defensoría del Pueblo en Pereira, por lo que la Policía hizo su captura, con base en una orden proferida en su contra el pasado fin de semana.

Adicionalmente, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que la mujer confesó el crimen, así como tuvo que ser trasladada al Hospital San Jorge de Pereira, por lesiones que tenía desde el día del incendio.

Antecedentes

Familiares de Alexis Ospina indicaron que el hombre era un reconocido DJ, que tenía una hija de cinco años que el día de la emergencia no estaba en la casa. Adicionalmente, aseguraron que ya se habían presentado hechos de violencia intrafamiliar entre la pareja.

En noviembre del año pasado, en medio de otra discusión, la mujer habría apuñalado a Ospina, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Asimismo, Rave había publicado en redes sociales vídeos y mensajes en los que aseguraba que era víctima de maltrato por parte de su esposo.