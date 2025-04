Cerca de 57.000 personas no tendrán agua en Medellín y Bello; revise las zonas

Los cortes de agua serán por un máximo de siete horas al día. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre el martes 22 y el viernes 25 de abril se tienen previstos cortes en el servicio de acueducto, en Medellín y Bello, según anunció Empresas Públicas de Medellín (EPM), que afectarán a más de 57.000 usuarios a lo largo de la semana.

Lea: Joven de 16 años habría asesinado a otro en una riña en Apartadó, Antioquia

Los cortes se realizan por trabajos de mantenimiento, modernización del sistema y lavado de tanques de almacenamiento de agua y están previstos en diferentes escalas, para que las suspensiones sean de máximo siete horas.

Los sectores y horarios de cortes de agua en Bello y Medellín

Medellín

De carrera 84 a carrera 81, entre calle 45 B a calle 44.

De carrera 80 a carrera 74, entre calle 47 D a calle 38.

*Entre las 9:00 p. m. del martes 22 de abril y las 4:00 a. m. del miércoles 23 de abril.

Puede interesarle: Nuevo bono alimentario de la Alcaldía de Medellín: ¿Cuánto es y cómo inscribirse?

Barrios: Laureles, El Velódromo, Lorena, La América, Los Pinos y Florida Nueva.

De calle 84 A hasta calle 84 C, entre carrera 31 A y carrera 31 B.

De calle 84 C hasta calle 86, entre carrera 31 y carrera 31 AA.

De calle 86 hasta calle 86 AB, entre carrera 30 y carrera 31 AA.

De calle 86 AB hasta calle 89, entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 89 hasta calle 89 A, entre carrera 31 y carrera 34.

De calle 89 A hasta calle 91, entre carrera 31 y Carrera 33.

De calle 91 hasta calle 91 A, entre carrera 31 B y carrera 34.

De calle 91 A hasta calle 93 A, entre carrera 31 B y carrera 32.

De calle 93 A hasta calle 100 B, entre carrera 30 y carrera 37.

De calle 100 B hasta calle 102, entre carrera 28 y carrera 37.

De calle 102 hasta calle 107 B, entre carrera 28 y carrera 37 A.

De calle 107 B hasta calle 110, entre carrera 28 y carrera 32 A.

De calle 110 hasta calle 112, entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 112 hasta calle 121, entre carrera 28 E y carrera 30.

*Entre las 8:00 p.m. del miércoles 23 de abril y las 4:00 a.m. del jueves 24 de abril.

Barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No.2 Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

De carrera 85 E hasta carrera 94, entre calle 56 A y calle 62.

De calle 62 hasta calle 65, entre carrera 98 y carrera 87.

De calle 65 hasta calle 77, entre carrera 88 y carrera 91.

De calle 77 hasta calle 83, entre carrera 82 y carrera 88.

*Entre las 11:30 a. m. del jueves 24 de abril y las 3:30 p. m. del viernes 25 de abril.

Barrios: Aures No. 1, Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima y Blanquizal.

Bello

De calle 20 F hasta calle 27, entre carrera 77 y carrera 83.

De calle 20 F hasta calle 20 B, entre carrera 77 y carrera 78.

De calle 107 hasta calle 97, entre carrera 85 y carrera 87.

*Para estabilizar el sistema, es indispensable hacer interrupciones diarias del agua en el circuito París, entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. El servicio se restablecerá, igualmente, todos los días, a las 4:00 a. m. agua

Barrios: El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho (Medellín) y París (Bello).

Sumado a esto, EPM señaló que habilitó la línea (604) 44 44 115 para dar mayor información de los corte de agua.