Así será el día sin carro y otras medidas en Cali para el 7 de agosto

Las medidas de movilidad se suman a las de seguridad que se anunciaron por la posesión. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

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A las medidas de seguridad que se anunciaron en los últimos días por la posesión en Cali del presidente electo Abelardo de la Espriella, se suman nuevas en términos de movilidad, entre las que se destaca la aplicación del Día sin carro y sin moto el próximo 7 de agosto en la capitál vallecaucana.

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La medida fue anunciada por el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien resaltó que en la ciudad habrá ley seca de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. “También tendremos Día sin carro el viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., pero que los caleños también tengan presente que el viernes será gratuito durante toda la jornada”.

Según indicó la alcaldía de Cali, con la medida se busca “facilitar la movilidad de las delegaciones nacionales e internacionales, los organismos de seguridad, los equipos logísticos y los servicios de emergencia que participarán en la jornada”.

Por esto, están exentos de las restricciones los vehículos oficiales, incluidos los de vigilancia autorizados, entrega de domicilios, acompañamiento de servicios fúnebres, vehículos para el evento de la posesión presidencial y medios de comunicación, entre otros.

“Estarán exentos también el personal de asistencia médica y las personas que tienen un viaje o que regresen ese día a la ciudad, mostrando su respectivo tiquete del vuelo. Además, a partir de mañana (8:00 a. m.) y hasta el sábado 8 de agosto, está suspendido el transporte de escombros y cilindros por medidas de seguridad”, añadió Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

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Ingreso gratuito al MIO

Sobre el ingreso al sistema integrado de transporte, la administración señaló que funcionará para todos los servicios siempre y cuando se cuente con la tarjeta de ingreso. “Queremos incentivar a las personas para que puedan transitarse sin dificultad durante toda la jornada y sin límite”, agregó Eder.

Adicionalmente, dentro de las restricciones en movilidad, se restringió la venta de gasolina en recipientes y fuera del tanque de los carros, entre las 8:00 a.m. del seis de agosto y las 12:00 p.m. del 8 de agosto.

Actividades culturales

Junto a estos anuncios, las autoridades locales resaltaron que se mantendrá la oferta cultural en la ciudad.

Para este jueves 6 de agosto, la Secretaría de Cultura tendrá un picnic literario con actividades artísticas en el Peñón, mientras que en la Plaza de Cayzedo se habilitarán espacios de bienestar físico (Body Balance, Pilates, Combat y Rumba).

Además, habrá una muestra del grupo Delirio, Latin Brothers y DJs con la Calle del Sabor. El cierre estará a cargo de la Chirimía del IPC y la agrupación Las Guaracheras.

Finalmente, en el bulevar de Oriente se tendrá la presentación de Fundacumbai, Bembelecua, Los Pam y Timbiafrica, mientras que en el cierre estará Junior Zamora.

El 8 de agosto se tendrá la 19ª versión Petronito y el domingo 9 de agosto, el desfile de Colonias que va desde la calle 5 con 70 hasta la Ciudadela Petronio Álvarez.