Comienza racionamiento de agua en Medellín: estos son los barrios con cortes este lunes

Imagen de referencia. Los cortes se harán día de por medio entre la noche y la madrugada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este lunes comienza en el nororiente de Medellín (comunas 1, 3, 4, 8 y 9) el racionamiento de agua anunciado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) como parte de las medidas preventivas por la reducción de los caudales y las condiciones hidrológicas que ya se presentan en la región, asociadas al fenómeno de El Niño.

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La medida, que se aplicará durante septiembre, contempla principalmente cortes en 10 circuitos de abastecimiento en las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, que tendrán cortes entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. La medida se mantendrá hasta que regresen las lluvias a la ciudad y se normalicen los niveles de las fuentes de agua de las que se abastece la ciudad.

¿Por qué hay racionamiento de agua?

Al respecto, Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que “vamos a tener una interrupción, en términos generales, día de por medio en estos sectores de las comunas nororientales, ¿por qué los partimos en dos? Unos comienzan el lunes y otros el martes, pero son día de por medio”.

En total son 109.000 familias de las comunas Popular, Manrique, Villa Hermosa, Aranjuez, La Candelaria y Buenos Aires las que se verán afectadas por el racionamiento, pero, según indicó EPM, para facilitar el acceso al agua se tendrán habilitados cuatro carrotanques y dos camiones, que estarán al servicio de las zonas donde se realicen los cortes.

“Esas rutas de carrotanques estarán entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m., para que las personas que están trabajando durante todo el día y que no alcancen a recoger tal vez el agua necesaria, puedan llegar tranquilamente y tener ese servicio en esas zonas”, añadió Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM.

Entre los principales argumentos para realizar el racionamiento de agua está la reducción del caudal del embalse Piedras Blancas. Según EPM, hay un déficit del sistema estimado de 120 litros por segundo, que son más o menos cinco piscinas olímpicas al día, que se da por la falta de lluvias, pero también por el aumento en el consumo del agua en la ciudad.

En total, Medellín está consumiendo 940 millones de litros, pero las fuentes solo están dando 900 millones. “Mantener de manera permanente las transferencias de agua necesarias para cubrir el déficit de Piedras Blancas aumentaría el riesgo de abastecimiento sobre otros sistemas que atienden a una población mayor en el resto del territorio del Valle de Aburrá”, indicó la empresa de servicios públicos.

Sectores con cortes el lunes 31 de agosto

Los cortes del servicio se darán entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, en los siguientes sectores:

Comuna 1 - Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.o 2.

Comuna 3 - Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José La Cima N.o 1 y Versalles N.o 2.

Comuna 4 - Aranjuez: Campo Valdés N.o 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.o 1.

Comuna 8 - Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Comuna 9 - Buenos Aires: Barrios de Jesús.

En las siguientes zonas, el suministro depende de más de un circuito, por lo que EPM pide a sus habitantes comunicarse a la línea de WhatsApp 302 3000 115, a través de la cual deben dar el número de contrato de su factura para conocer el día que tendrán el corte del servicio.

Comuna 3 - Manrique : Campo Valdés N.o 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N.o 2, San José de La Cima N.° 2 y Versalles N.° 1.

Comuna 8 - Villa Hermosa: El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina.

Para evitar que con el racionamiento haya un aumento en el consumo, la alcaldía pidió a las familias afectadas almacenar únicamente el agua que sea necesaria para atender las actividades básicas durante las interrupciones, hacerlo en recipientes limpios y mantenerlos tapados para evitar su contaminación.

La ampliación de la medida dependerá del regreso de las lluvias, pero también de la evolución de las condiciones del sistema, ya que, además del aumento del consumo, se han registrado niveles hasta el 20 % por debajo de los normales en los puntos de abastecimiento de agua en todo el departamento.

Estas evaluaciones se harán a finales de septiembre para determinar si se levanta la medida o, por el contrario, se incluyen nuevas zonas de la ciudad, por lo que el llamado a todos los habitantes de Medellín es a reducir el consumo del agua y ser más conscientes de las necesidades que se presentan por las condiciones climáticas.