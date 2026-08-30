Investigan asesinato de adolescente LGBT hallado con presuntos signos de tortura en Medellín

Imagen de referencia. Las investigaciones del asesinato quedaron en manos de la Policía y el CTI. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las autoridades investigan el asesinato de un joven de 17 años de la comunidad LGBTI, que fue encontrado por su mamá, con varias lesiones en su cuerpo, dentro de su vivienda sobre la carrera 65 con calle 59, en el sector del Cerro El Volador, en Medellín.

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El hecho se registró en la tarde del pasado sábado 29 de agosto. Según indicó la madre del adolescente, de regreso a la casa de su trabajo (es empleada interna en una casa), se preocupó porque su hijo no le contestaba el teléfono.

Al llegar no obtuvo respuesta, señaló la mujer a Q’hubo Medellín, por lo que tuvo que usar un palo para entrar a la vivienda, pero adentro encontró en una de las habitaciones a su hijo tirado al lado de la cama, con la funda de una almohada en su boca y varias lesiones en su cuerpo, por lo que junto a sus vecinos lo trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Según indicó la Policía del Valle del Aburrá, el joven presentaba signos de tortura, entre las que había lesiones en el cuello, al parecer por rasguños, y otras laceraciones en sus piernas. De igual forma, algunos vecinos indicaron que de la vivienda habría salido un hombre en la madrugada.

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Preliminarmente, se conoce que el adolescente vivía en el barrio La Aurora con su abuela, pero en los últimos días había estado en el Cerro El Volador, en la vivienda de su mamá.

La mujer señaló que, al llamar al teléfono de su hijo, en una ocasión le contestó un hombre que le aseguró que el teléfono había sido empeñado en el centro de Medellín.

Las investigaciones quedaron en manos de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

En lo que va corrido del año, se han registrado 189 asesinatos en Medellín, que representa un 18 % menos de los reportados para el mismo periodo de 2025. Entre las comunas en las que más casos se han dado están Candelaria (39), Aranjuez (17) y Belén (11).